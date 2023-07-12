تقديم أكثر من 69 ألف خدمة منذ إطلاق مبادرة 100 يوم صحة في مطروح

تابع الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، عمل الفرق الطبية المشاركة في المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، في يومها الثامن عشر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح وتفقد، عمل الفرق الطبية بعدد من العيادات المتنقلة، وتأكد خلالها من انتظام سير العمل بالمبادرة، وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، واجراء كافة الفحوصات الطبية لهم، وفقاً لخطة العمل.

تفاصيل خدمات 100 مليون صحة

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح في بيان إن مبادرة 100 يوم صحة تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية، ودعم صحة الأم والجنين، وصحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وغيرها، هذا بالإضافة إلى تقديم خدمات تنظيم الأسرة، وعمل الحملات التوعوية والتثقيفية صحياً للمواطنين، من خلال إنتشار فرق التواصل المجتمعي، والثقافة الصحية، والإعلام والتربية السكانية، وفرق مكافحة التدخين، متابعاً مؤشرات التردد على العيادة المتنقلة، والتأكد من التسجيل الإلكتروني للمواطنين المترددين على المبادرة الرئاسية، على السيستم الخاص بوزارة الصحة والسكان.

فرق التثقيف الصحي

وحرص وكيل صحة مطروح على التحدث مع المترددين على أماكن تقديم خدمات المبادرة ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة من الفرق الطبية والتحدث مع فرق التثقيف الصحي لتكثيف الأعمال التوعوية وزيادة عدد المترددين حيث بلغ عدد الخدمات المقدمة 69 ألفا و 506 خدمات في المبادرات الرئاسية وجميع التخصصات الطبية والعلاجية والوقائية وتنظيم الأسرة من خلال المبادرة بمحافظة مطروح خدمة منذ إطلاق المبادرة.

القوافل والطبية

واستعرض وكيل الوزارة تقريراً مفصلا عن خدمات المبادرات الصحية الرئاسية، والقوافل والطبية، وعيادات تنظيم الأسرة، والتطعيمات الروتينية، وحملات التوعية التي قدمتها حملة «100 يوم صحة» للمواطنين منذ إطلاقها.