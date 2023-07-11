135 ألف مواطن استفادوا من مبادرة «100 يوم صحة» في الفيوم

أعلن الدكتور حاتم محمد جمال الدين وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، استفادة 135 ألفًا و235 مواطنًا من الخدمات الطبية المقدمة خلال المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، على مدار 25 يومًا مضت، منذ انطلاق الحملة وحتى أمس الاثنين الموافق 10 يوليو الجاري.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالفيوم، أنّ المنتفعين انقسموا إلى 77 ألفًا و603 مواطنين ومواطنة من منتفعي مبادرات الصحة العامة، و39 ألفًا و713 من منتفعي خدمات تنظيم الأسرة، وأخيرًا 27 ألفًا و919 من منتفعي حملات التوعية، مُشيرًا إلى أنّه تم تكثيف العمل خلال الفترات الصباحية والمسائية لتنفيذ برامج المبادرة.

900 رائدة صحية لتقديم المشورة

وكشف أنّه يجرى تنظيم برامج التوعية بالمبادرة الرئاسية 100 يوم صحة من خلال 900 رائدة صحية، حيث قاموا بتقديم المشورة لنحو 34 ألفًا و800 سيدة حول استخدام وسائل تنظيم الحمل، بالإضافة إلى عقد ندوات توعوية لشرح أهمية مبادرة «100 يوم صحة» والتي استهدفت نحو 71 ألفًا و500 مواطنًا ومواطنة، فضلًا عن تطعيم 163 مريضًا من مرضى الغسيل الكلوي ضد فيروس «C».

زيادة أعداد القوافل الطبية

وأكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، خلال اجتماعًا عقده الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لمتابعة أعمال المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، أنّه جرى زيادة أعداد القوافل الطبية العلاجية، فضلًا عن التزام الفرق الطبية بالتواجد لتقديم الخدمات لكافة المواطنين في مختلف مراكز المحافظة.

ولفت إلى تنظيم عدة ندوات توعوية وتوجيهية لتحقيق أهداف المبادرة، والقضاء على قوائم الانتظار، وأخيرًا توفير الأدوية والمستلزمات للحالات المرضية التي يتم اكتشافها خلال المبادرات والقوافل الطبية.

إنهاء قوائم الانتظار خلال أسبوعين

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، أن المديرية تعمل على قدمٍ وساق لإنهاء قوائم الانتظار في مختلف التخصصات العلاجية والطبية خلال أسبوعين، مُشيرًا إلى وضع خطة استباقية لإنهاء إجراءات أي طلب يتم تسجيله لتوفير الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى والخاص بإجراء فحوصات وعمليات لهم خلال 15 يومًا من تاريخ التقديم للحصول على الخدمة.

ندوات توعوية ومشورة صحية

وأشار إلى التعاون البنّاء بين مديرية الصحة وهيئة التأمين الصحي، فضلًا عن العمل على التنسيق مع المستشفى الجامعي في إجراء العمليات وإنهاء قوائم الانتظار.