مصرع شاب في حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية بالمنوفية

شهد مركز السادات بمحافظة المنوفية مصرع شاب في حادث دراجة نارية كان يقودها شاب مقيم بقرية غمرين في حادث اصطدام مع سيارة، على طريق كفر داود السادات، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق بها.

مدير أمن المنوفية يتلقى إخطارا بالواقعة

تلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد نضال المغربي مأمور مركز شرطة السادات، يفيد بمصرع سائق دراجة نارية في حادث اصطدام سيارة بدراجة نارية على طريق كفر داود بدائرة المركز، حيث تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجرى إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

مصرع فني كهرباء أثناء صيانة عمود في المنوفية

على جانب آخر، شهد مركز الباجور بمحافظة المنوفية مصرع فني كهرباء متأثرا بإصابته أثناء صيانة عمود كهربائي بإحدى قرى المركز، حيث جرى نقله إلى المستشفي لمحاولة إنقاذ حياته لكنه فارق الحياة في النهاية، وجرى إخطار اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية بالواقعة، وقامت أسرته بتشييع الجثمان بعد تصريح جهات التحقيق بالدفن، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.