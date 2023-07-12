محافظ المنوفية يوجه بسرعة إنهاء مشروعات حياة كريمة والارتقاء بمستوى الخدمات

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعه الدوري لمتابعة موقف تسليم مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، المنتهي تنفيذها بمختلف القطاعات بقرى مركزي أشمون والشهداء، بحضور محمد موسى، واللواء عماد يوسف السكرتير العام، واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، وعدد كبير من القيادات التنفيذية، بالديوان العام، ومسؤول مؤسسة حياة كريمة.

آخر مستجدات حياة كريمة في المنوفية

حيث ناقش المحافظ آخر المستجدات بمشروعات المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة ونسب تنفيذ الأعمال بمختلف القطاعات بنطاق قرى المركزين والوقوف على معوقات التسليم للعمل على تذليلها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، مشيراً أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة يعد مشروع قومى عملاق يهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وإحداث تغيير جوهري فى حياتهم، مشددا على التنسيق الكامل وتوحيد الجهود بين كافة الجهات الخدمية والقطاعات المختلفة كون المبادرة مشروع قومي وحيوي.

تسليم مشروعات سكن كريم في 8 مواقع

خلال الاجتماع تم استعراض إجمالي أعمال المشروعات التي جرى الانتهاء من إجراءات التسليم ومنها مشروع سكن كريم بـ 8 مواقع بإجمالي 37 عمارة بواقع 296 وحدة سكنية بنطاق المركزين، وفي قطاع الصحة تم استلام 19 مشروع وحدة صحية تطوير ورفع كفاءة وجارى استلام 7 وحدات صحية جديدة خلال أسبوع، كما جرى الانتهاء من تسليم 14 مشروع نقطة إسعاف، و46 مشروع آبار ارتوازية، و15 نقطة شرطة، و37 مشروع بريد، 30 مركز شباب، و130 مدرسة، و13 مجمع حكومي، و18 كوبري ، ووجه محافظ المنوفية بالتنسيق بين الجهات المعنية ودار الهندسة للانتهاء من تلافي كافة الملاحظات لجميع مشروعات المبادرة لضمان تسليمها وفق التوقيتات الزمنية المحددة ودخولها الخدمة.

كما تطرق الاجتماع مناقشة موقف تعديل شبكات الصرف المغطى بأراضي توسعات محطات الصرف فضلاً عن أعمال الرصف بسلامون بحري، وعرض الموقف التنفيذي لأعمال الرصف والتطوير الجاري تنفيذها بقطاع الطرق بنطاق مركزي أشمون والشهداء.

وأكد محافظ المنوفية حرص الدولة على سرعة الانتهاء من كافة المشروعات المستهدفة ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة لدخولها الخدمة أمام المواطنين والاستفادة منها لخدمة المواطنين بقرى الريف المصري.