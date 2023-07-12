محافظ المنوفية يتفقد أعمال تطوير 5 مدارس بمركز بركة السبع

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أعمال التطوير والرصف بطريق الثورة بمركز ومدينة بركة السبع، وذلك خلال جولته الميدانية الموسعة لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية للوقوف على حجم الأعمال المنفذة لتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز.

محافظ المنوفية يتابع رفع كفاءه طريق الثورة

وتابع محافظ المنوفية أعمال رفع كفاءة طريق الثورة بمدخل مدينة بركة السبع «الطريق الزراعي» بتكلفة إجمالية 5 ملايين و500 ألف جنيه؛ لتحقيق السيولة المرورية وتخفيف الاختناقات بالمدينة، واستمع لشرح تفصيلي من مدير مديرية الطرق عن المراحل التنفيذية لأعمال التطوير بالطريق من فرد الطبقة الأسفلتية وتنفيذ أعمال الرصف المتكاملة من قطع الفرمة وتركيب البلدورات، وإنشاء الأرصفة الجانبية وبلاعات الأمطار ورفع مطابق الصرف الصحي، وذلك ضمن أعمال الخطة الإضافية من اعتمادات رد الشيء لأصله بواقع 4 شوارع رئيسية ومتفرعاتها بنطاق المدينة بتكلفة إجمالية 15 مليون جنية وهي« شارع جمال عبد الناصر، منطقة ديا الكوم، ومتفرعات المركز الصحي، طريق الثورة».

تشطيبات مدرسة هورين الابتدائية

كما تفقد «أبوليمون»، أعمال التشطيبات النهائية بمدرسة كفر هورين الابتدائية توسعة وصيانة بإجمالي 7 فصول دراسية بتكلفة إجمالية تزيد على 4 ملايين و500 ألف جنيه، مشددًا على ضرورة الالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية تحقيقا للصالح العام، بحضور المهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمنوفية، محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم.

وأشارت مدير عام هيئة الأبنية التعليمة، إلى إجراء الصيانة الشاملة بالجناح القديم ضمن أعمال التطوير، لافتة إلى أنه جارى تطوير وتوسعة 4 مدارس ببركة السبع وهم مدرسة أبو مشهور الابتدائية بإجمالي (21) فصلا دراسيا، ومدرسة فارس الابتدائية بعدد 8 فصول دراسية، ومدرسة الغوري للتعليم الأساسي بـ11 فصلا دراسيا، وكذا مدرسة الشهيد يعقوب عبد العزيز للتعليم الأساسي بواقع 11 فصلا دراسيا للمساهمة في خفض الكثافات الطلابية وتقديم خدمات تعليمية متميزة لأبنائنا الطلاب.

وعلى صعيد آخر، تفقد محافظ المنوفية دار الطفل اليتيم بهورين؛ للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للأيتام، والمقامة على مساحة 600 متر وتضم 34 طفلا من عمر يوم وحتى عامين.