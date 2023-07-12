شاهيناز تطمئن جمهورها عبر «الوطن» بعد تعرضها لحادث: «العربية خدت الشر»

طمأنت المطربة شاهيناز جمهورها عن حالتها الصحية بعد تعرضها لحادث سير أمس، وكانت قد أعلنت عنه عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام، حيث أدى لحدوث تلفيات في سيارتها.

وقالت شاهيناز، لـ«الوطن»: «الحمدلله قدر الله وما شاء فعل.. الحادث كله أخدته السيارة، كنت في طريق الواحات بصحبة ابني، وفوجئت بسيارة مسرعة خلفي صدمتني وطارت من فوق سيارتي والحمد لله ذهبت إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة عليّ أنا وابني، فقد أصبت بكدمات بسيطة والحمد لله ابني بخير ولكن أصيب بحالة ذعر شديد من الحادث».

شاهيناز تتعرض لحادث سير

وأعلنت أمس الفنانة شاهيناز عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام تعرضها لحادث سير، حيث صورت سيارتها محطمة، وعلقت عليها قائلة «قدر الله وما شاء فعل الحمد لله»، لتنهال عليها تعليقات الجمهور بالسلامة ودوام الصحة والعافية وأن يبعد الله عنها وعن أسرتها أي شر.