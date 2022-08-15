شاهيناز تتخطى أزمتها الصحية بـ«سيشن صيفي».. وتستعد لـ«سمك في ميّة»

طمأنت المطربة شاهيناز، جمهورها عبر حسابها على إنستجرام، عن حالتها الصحية بعد دخول إلى المستشفى قبل أيام، بسبب آلام في القولون.

ونشرت شاهيناز أحدث سيشن تصوير لها، وظهرت خلاله بإطلاله صيفية وألوان زاهية.

مسرحية سمك في ميّة

وتشارك الفنانة شاهيناز في العرض المسرحي سمك في ميّة، والذي ينتمي الي نوعية الأعمال الكوميدية الاستعراضية، ويشاركها البطولة الفنان سامح يسري، منير مكرم، وآخرين وتأليف محمد الطيب والإخراج لـ هشام إبراهيم.

ويعرض العرض المسرحي «سمك في ميّة» تحت رعاية وزارة الثقافة، وإشراف رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي الفنان خالد جلال، والبيت الفني للفنون الشعبية والذي يرأسه الدكتور عادل عبده.

أزمة شاهيناز الصحية

وتعرضت الفنانة شاهيناز قبل أيام لأزمة صحية، دخلت على إثرها إلى المستشفى، وقضت يوما كاملا تحت الملاحظة الطيبة، وأكد الملحن آدم حسين، زوج شاهيناز، أنّ حالتها الصحية جيدة، لكنها تعاني من مشكلات في القولون وقرحة في المعدة، وطلب منها الطبيب الراحة التامة.