تفاصيل أزمات شاهيناز الصحية المتكررة.. «السبب القولون وقرحة في المعدة»

أثارت الفنانة شاهيناز قلق جمهورها على حالتها الصحية، بعد أن نشرت صورة لها من داخل أحد المستشفيات عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، وهي تتلقى بعض المحاليل الطبية.

وطلبت شاهيناز خلال منشورها من جمهورها الدعاء لها، لتنهال عليها الدعوات بالصحة والعافية من جمهورها والوسط الفني.

وأكد زوجها الملحن أدم حسين في تصريح لـ«الوطن» أن شاهيناز تركت المستشفى، وفي حالة صحية جيدة بعد إجراء الفحوصات اللازمة وتتواجد في المنزل فترة نقاهة بعيدًا عن العمل أو أي ضغوط هذه الفترة.

أزمات شاهيناز الصحية

وفي يناير 2021 تعرضت الفنانة شاهيناز لأزمة صحية حادة دخلت على إثرها المستشفى، وأعلن ذلك وقتها زوجها، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الفسبوك قائلًا: «الحمد لله على كل شيء، للمرة التانية في نفس الشهر، تعب وألم ومستشفى وتحاليل ومحاليل ربنا يشفيكي يارب، دعواتكم لشاهيناز من فضلكم».

بينما قال مدير أعمالها عصام عبدالله عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الفسبوك: «نقل النجمة المصرية شاهيناز إلى المستشفى، أدعوا لها بالشفاء العاجل ربنا يشفيها أمين الحمد لله على كل شيء للمرة التانية في نفس الشهر تعب وألم، ومستشفى وتحاليل ومحاليل ربنا يشفيكي يا رب دعواتكم لشاهيناز من فضلكم بالشفاء العاجل».

وأكدت شاهيناز في تصريح سابق لـ«الوطن»، أنها كانت تعاني من قرحة في المعدة ومشاكل في القولون ونصحها الأطباء بـ«تغيير جو».