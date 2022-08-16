شاهيناز تكشف آخر تطورات حالتها الصحية: مستمرة في العلاج

كشفت المطربة شاهيناز آخر تطورات حالتها الصحية بعد الوعكة التي ألمت بها، قبل أيام، واستدعت نقلها إلى أحد مستشفيات القاهرة، لوضعها تحت الملاحظة الطبية.

وقالت شاهيناز في تصريحات خاصة لـ «الوطن»: «حالتي الصحية أصبحت أفضل، وسعدت جدا بمحبة الناس ورغبتهم في الاطمئنان علي، علماً بأنني لم أكن أرغب في إثارة قلقهم وقت نشر صورتي عبر حسابي الرسمي بتطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام، ولكني كنت بحاجة لدعواتهم وأحمد الله على استجابة المولى عز وجل لها».

وأضافت شاهيناز «استأنفت حاليا نشاطي الفني بالعرض المسرحي سمك في ميا، الذي انطلق قبل أيام، علماً بأنني كنت أجري بروفاته قبل مرضي، ولأني ملتزمة بموعد العرض كنت مصرة أن ينطلق العرض في موعده، وذلك على الرغم من استمراري في تناول العلاج إلى الآن».

وتابعت شاهيناز، أردت بعث رسالة طمأنة لجمهوري بنشر أحدث سيشن تصوير لي عبر حسابي بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، وكانت رسالتي لجمهوري أنني بخير، وأحضر حالياً لأغنية منفردة لطرحها خلال الفترة المقبلة.

مسرحية سمك في ميا

العرض المسرحي سمك في ميّة، ينتمي إلى نوعية الأعمال الكوميدية الاستعراضية، ويشارك في بطولته بجانب شاهيناز كلا من الفنان سامح يسري، منير مكرم، وآخرين وتأليف محمد الطيب والإخراج لـ هشام إبراهيم.

مرض شاهيناز

وتعرضت المطربة شاهيناز لأزمة صحية قبل أيام عدة، دخلت على إثرها إلى المستشفى، حيث تبين معاناتها من مشكلات في القولون وقرحة في المعدة، وطلب منها الطبيب الراحة التامة، وفقاً لتصريحات زوجها الملحن آدم حسين لـ «الوطن» آنذاك.

يذكر أن شاهيناز طرحت مؤخرا أغنيتين، الأولي أغنية بعنوان «ولا أول مرة»، من كلمات وألحان محمد غريب، وتوزيع آدم حسين، والأغنية الثانية بعنوان «ادفع اللي عليك»، كلمات وألحان محمد غريب، وتوزيع آدم حسين.