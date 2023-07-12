ستولتنبرج يعلن إنشاء مجلس «أوكرانيا-الناتو» خلال قمة فيلنيوس

أعلن أمين عام حلف الناتو، ينس ستولتنبرج، اليوم الأربعاء، عن إنشاء مجلس «أوكرانيا – الناتو»، وذلك في أول اجتماع له ضمن مجريات قمة فيلنيوس.

وقال الأمين العام لحلف شمال الاطلسي «الناتو» ينس ستولتنبرج، اليوم الأربعاء، إن أكثر من 10 دول من حلفاء الناتو انضمت بالفعل إلى التحالف لتدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات F-16 ويخططون لبدء التدريب بحلول نهاية هذا الصيف.

ستولتنبرج: تحالف لتوفير التدريب لطياري مقاتلات F-16 من أوكرانيا

وأضاف ستولتنبرج خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي: «أنشأت مجموعة من الحلفاء تحالفا لتوفير التدريب لطياري مقاتلات F-16 من أوكرانيا، هذه مبادرة أطلقتها في الأصل هولندا والدنمارك، وأرحب بانضمام العديد من الحلفاء».

وتابع ستولتنبرج: «بعض الاستعدادات جارية وسيتم بدء التدريب في أقرب وقت ممكن»، مؤكدا أن الأكثر أهمية في الوقت الراهن هو تزويد أوكرانيا وقواتها المسلحة بالأسلحة الكافية لضمان النصر.

الأمين العام لحلف الناتو: من المهم أن نشهد إعلانات جديدة من حلفاء الناتو بعد القمة

وأوضح أنه من المهم للغاية أن «نشهد إعلانات جديدة من حلفاء الناتو بعد القمة الراهنة، كما قررت فرنسا تسليم صواريخ كروز بعيدة المدى بالإضافة إلى إعلان ألمانيا أمس حزمة كبيرة جديدة بما في ذلك المزيد من أنظمة الدفاع الجوي والمزيد من المركبات المدرعة، والولايات المتحدة أعلنوا عن حزمة جديدة كبيرة من الذخيرة للأسلحة».

وأضاف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي: «الرسالة هي أننا نقف إلى جانب أوكرانيا طالما يتطلب الأمر، والحاجة الملحة هي توفير الأسلحة التي يحتاجونها».