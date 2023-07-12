رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

بايدن: مجموعة السبع ستوفر المساعدة الأمنية والمعدات العسكرية الحديثة لأوكرانيا

كتب:

أ ش أ
05:54 م | الأربعاء 12 يوليو 2023
الرئيس الأمريكي جو بايدن

الرئيس الأمريكي جو بايدن

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم، أن الالتزامات طويلة المدى التي يتم التعهد بها تدعم فكرة أنه سيتم توفير الأمن لأوكرانيا.

اتفاق على أن مستقبل أوكرانيا داخل التحالف

وقال بايدن، حسبما نقلت شبكة «سي إن إن» الأمريكية، إنه بعد ختام الاجتماع الأول لمجلس الناتو وأوكرانيا، اتفق جميع الحلفاء على أن مستقبل أوكرانيا هو أن تكون داخل التحالف.

توفير المساعدة الأمنية والمعدات العسكرية الحديثة لأوكرانيا عبر البر والجو والبحر

وأضاف بايدن أن إطار عمل أعضاء مجموعة السبع يركز على ضمان بناء قوة مستدامة قادرة على الدفاع عن أوكرانيا في الوقت الحالي وردع العدوان الروسي في المستقبل، كما أكد أنه سيتم أيضا توفير المساعدة الأمنية والمعدات العسكرية الحديثة لأوكرانيا عبر البر والجو والبحر.

وقال الرئيس الأمريكي إن أعضاء مجموعة السبع أطلقوا إعلانا مشتركا أكدوا خلاله الوقوف إلى جانب أوكرانيا مهما استغرق الأمر من وقت.

اقرأ المزيد:

جو بايدن من قمة ليتوانيا: أتطلع لانضمام السويد إلى حلف الناتو

جو بايدن عن قرار إمداد كييف بالقنابل العنقودية: ذخيرة الأوكرانيين تنفد

جو بايدن يلغي زيارته إلى أستراليا.. ما علاقة أزمة رفع الدين الأمريكي بالقرار؟

«بوليتيكو» الأمريكية: زلة لسان تحرج «جو بايدن» خلال رحلته إلى أيرلندا

ترامب: جو بايدن قد يكون وراء تسريب الوثائق العسكرية السرية

جو بايدن يعلن ترشحه رسميا لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024

جو بايدن يتعهد بمحاسبة المسؤولين عن انهيار بنك سيليكون فالي
بقلم أ ش أ