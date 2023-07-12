بايدن: مجموعة السبع ستوفر المساعدة الأمنية والمعدات العسكرية الحديثة لأوكرانيا

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم، أن الالتزامات طويلة المدى التي يتم التعهد بها تدعم فكرة أنه سيتم توفير الأمن لأوكرانيا.

اتفاق على أن مستقبل أوكرانيا داخل التحالف

وقال بايدن، حسبما نقلت شبكة «سي إن إن» الأمريكية، إنه بعد ختام الاجتماع الأول لمجلس الناتو وأوكرانيا، اتفق جميع الحلفاء على أن مستقبل أوكرانيا هو أن تكون داخل التحالف.

توفير المساعدة الأمنية والمعدات العسكرية الحديثة لأوكرانيا عبر البر والجو والبحر

وأضاف بايدن أن إطار عمل أعضاء مجموعة السبع يركز على ضمان بناء قوة مستدامة قادرة على الدفاع عن أوكرانيا في الوقت الحالي وردع العدوان الروسي في المستقبل، كما أكد أنه سيتم أيضا توفير المساعدة الأمنية والمعدات العسكرية الحديثة لأوكرانيا عبر البر والجو والبحر.

وقال الرئيس الأمريكي إن أعضاء مجموعة السبع أطلقوا إعلانا مشتركا أكدوا خلاله الوقوف إلى جانب أوكرانيا مهما استغرق الأمر من وقت.