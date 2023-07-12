الديوان العقارية تستهدف استثمار ٥ مليارات جنيه لتطوير مجموعة من المشروعات الجديدة

أعلنت شركة الديوان للاستثمار العقاري والسياحي عن خطة طموحة لاستثمار ما يقرب من خمسة مليارات جنيه لتطوير محفظة من المشروعات العقارية المتعاقد عليها وأخري تحت الدراسة، وذلك وفقا لتصريحات حسام حسين عضو مجلس إدارة الشركة ورئيس قطاع الشؤون المالية.

وأكد "حسين" أن الشركة تستهل خطتها الاستثمارية الجديدة بتدشين مشروع خدمات تجاري إداري متكامل على مساحة 14.5 ألف متر مربع بالناحية الشرقية لمنتجع " فيلار ريزيدنس" المملوك للشركة في أكثر المناطق تميزا بالتجمع الخامس، مشيرًا إلي أن الشركة حصلت بالفعل علي القرار الوزاري مارس الماضي وجار حاليا التعاقد مع شركات التنفيذ للبدء في أعمال التصميم والإنشاءات.

حسام حسين : الشركة تحصل علي القرار الوزاري لمول " فيلار" بالتجمع الخامس

وأضاف حسين أن الشركة حرصت دائما على الاستعانة بأفضل المكاتب الاستشارية لوضع التصميم المعماري للمشروع التجاري الإداري المتكامل ليضاهي جودة التصميمات وروعتها في المشروع الرئيسي "فيلار ريزدنس"، وأكد أنه سيوفر تجربة تسويقية وترفيهية راقية لكافة المهنيين من خلال مجموعة المحلات التجارية والمطاعم التي ستعمل علي تلبية كافة احتياجات العملاء.

ويعد مشروع " فيلار ريزيدنس" من أهم مشروعات الشركة حيث يقام على مساحة اكثر من ثلاثة وثمانين فدانا في منطقة متميزة بجوار شارع التسعين الشمالي، ويضم مجموعة من الفيلات بمساحات متنوعة تتوافق مع كافة احتياجات العملاء وتتسم بالرقي والمساحات الخضراء الواسعة والبحيرات الصناعية التي تضيف مزيدا من الجمال والفخامة للمشروع.

عطا: دراسة العديد من الفرص الاستثمارية في الساحل الشمالي والعاصمة الإدارية

من ناحيته أكد محمد عطا عضو مجلس الإدارة ورئيس قطاع التطوير للشركة، أنه يجري حاليا دراسة العديد من الفرص الاستثمارية في مناطق جديدة في الشيخ زايد، والساحل الشمالي، والعاصمة الإدارية الجديدة بهدف تنويع محفظة مشروعات الشركة وتحقيق الانتشار الجغرافي. وتمتلك شركة الديوان للاستثمار العقاري والسياحي خبرة واسعة في مجال المقاولات والتطوير العقاري تمتد لأكثر من 27 عاما نفذت خلالها العديد من المشروعات في مناطق مختلفة بشرق القاهرة وغربها، بما يجعلها الاختيار الأفضل للعملاء ومحل ثقتهم.