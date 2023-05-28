المصرف المتحد: الاستثمار العقاري يستحوذ على حصة كبيرة من قطاع التمويل

أعلن المصرف المتحد رعايته لمؤتمر بناة مصر 2023 في نسخته الثامنة، تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، وبحضور وزراء التضامن الاجتماعي والهجرة وشئون المصريين بالخارج والكهرباء والطاقة المتجددة.

ويُقام المؤتمر اليوم الأحد، بالقاهرة تحت عنوان «فرص مصر الواعدة لتصدير صناعة التشييد والبناء للإقليم»، بهدف بحث عملية توفير البيئة الداعمة لصناعة التشييد والبناء وتصدير قطاع المقاولات المصري.

واستعرض المؤتمر خلال جلساته عدة ملفات وموضوعات هامة منها: مخططات التنمية التي تطمح إليها الدول الأفريقية والدول العربية لإعادة الإعمار والتنمية، كذلك التحديات والفرص التي تواجه الدول الأفريقية في ظل المتغيرات الاقتصادية القوية والأزمات العالمية. والتي استوجبت سياسية نقدية دولية كان لها تأثير كبير علي حركة النمو الاقتصادي العالمي بشكل عام كمخططات التنمية الشاملة والاستدامة بالأسواق الناشئة.

ابتكار حزم متنوعة من التمويل خاصة التمويل الأخضر المستدام

وقال أشرف القاضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، إن الاستثمار العقاري وقطاع التشييد والبناء يستحوذ على حصة كبيرة من السوق الأفريقي والعربي، الأمر الذي يدفع المؤسسات التمويلية سواء المحلية أو الدولية لابتكار حزم متنوعة من التمويل خاصة التمويل الأخضر المستدام، مما يدعم تنافسيته عالميا.

وأشار رئيس المصرف المتحد، إلى أنه يأتي على رأس هذه الحزم الحلول التمويلية المتخصصة لزيادة حجم الاستثمارات خاصة بقطاع المشروعات بأنواعها وأحجامها المختلفة من المشروعات الصناعية الكبرى والمتوسطة والصغيرة سواء بحلول وفقًا لأحكام الشريعة أو حلول مصرفية تقليدية، فضلًا عن خدمات التمويل العقاري للأفراد أو الشركات في المجتمعات العمرانية الجديدة، وفقًا لمبادرة البنك المركزي المصري.