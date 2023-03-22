ضبط عاطل استولى على 5.4 مليون جنيه بزعم توظيفها بالاستثمار العقاري بسوهاج

أقدم عاطل بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج على الاستيلاء على أموال بلغت جملتها 5 ملايين و410 آلاف جنيه لتوظيفها بمجال الاستثمار العقاري مقابل أرباح شهرية.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد بتلقي إخطار من مأمور مركز شرطة دار السلام بتحرير محضر بمعرفة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة «منطقة جنوب الصعيد».

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

يتضمن المحضر بلاغ المدعو «هاني ا م ا» سن 50 عاما مدرس و7 آخرين يقيمون دائرة المحافظة بتضررهم من المدعو «رفعت ا م ا»، 38 عاما، عاطل، ويقيم دائرة المركز، لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 5.410.000 خمسة مليون وأربعمائة و10 آلاف جنيه لتوظيفها فـي مجال الاستثمار العقاري مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يحقق وعده أو يرد تلك المبالغ.

تحرير محضر بالواقعة

وعقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية.