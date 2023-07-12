أنغام على موعد مع حفل جماهيري كبير في جدة 3 أغسطس المقبل

تستعد المطربة أنغام لإحياء حفل غنائي ضخم، مساء الخميس الموافق 3 أغسطس، بمدينة جدة السعودية، الذي من المقرر أن يحضره جمهورها من مختلف الجنسيات العربية.

وتُجرى التجهيزات للخروج بليلة مميزة بمواصفات «لايف عالمية» تليق بصوت مصر وسلطانة الأغنية والطرب بالعالم العربي المطربة أنغام.

أنغام تشدو بأغنيتها عبر مشوارها الفني في حفل جدة

ومن المقرر أن تقدم أنغام وصلة من أغانيها المميزة التي أثرت بها الأغنية والموسيقى العربية طوال مشوارها الفني منها «حالة خاصة جدا» و«أساميك الكتيرة»، و«مطمنة»، و«بين البينين»، و«نفضل نرقص»، و«ما جابش سيرتي»، و«طول ما أنت بعيد»، و«سيدي وصالك»، و«أنا سانده عليك»، و«حته ناقصه»، و«اتجاه واحد»، و«ياريتك فاهمني»، وغيرها.

وكان عدد من كبار وصناع الموسيقى بالعالم العربي، قد أشاد بأنغام كصوت مصر، آخرهم فنان العرب محمد عبده، الذي أكد على استحقاقها للقب «صوت مصر» لما تمتلكه من كاريزما المطربة المتكاملة دون غيرها مشيرا لنشأتها وسط أسرة فنية.

هاشتاج «أنغام صوت مصر» يتصدر مواقع التواصل

كما تصدرت أنغام، مؤخرا المركز الأول لـ«هاشتاج» «أنغام صوت مصر» على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تصدرها تريند مصر والعالم العربي بحفلها الأخير الذي أقيم على مسرح «أرينا دبي» خاصة مع مشهد مهيب لفنان يستحق بجدارة أن يحمل اسم مصر، حيث وقف الآلاف من كبار الشخصيات بالعالم العربي والجمهور من مختلف الجنسيات في ختام وصلتها الطربية لتحيتها بعاصفة من التصفيق التي امتدت لعدة دقائق وهو ما آثار الغيرة الفنية لدى الكثير من النجمات اللاتي يحلمن بنفس مكانتها ورقيها الفني والأخلاقي.

كما تصدرت على مدى اكثر من أسبوع المركز الأول لـ«تريند يوتيوب» بكليب أغنيتها الجديدة «سيبك أنت» متخطية حاجز المليون مشاهدة.

وأغنية «سيبك أنت»، لأنغام من كلمات أمير طعيمة، وألحان وليد سعد، وتوزيع مادي، وميكس وماستر أمير محروس، وأخرج الفيديو كليب عادل جمال.