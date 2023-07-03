إشادات بحلقة أنغام مع مي فاروق وريهام عبدالحكيم على «dmc»: من أجمل الأصوات

أشاد الجمهور بحلقة ريهام عبد الحكيم ومي فاروق، في برنامج «أنغام» الذي تُقدمه المطربة أنغام، عبر قناة «دي إم سي»، حيث عُرضت تلك الحلقة على جزأين، وهما الخميس والجمعة الماضيين، كسهرة غنائية متميزة، ضمن احتفالات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مع الجمهور، بالعيد.

وكشفت ريهام عبد الحكيم ومي فاروق، لـ أنغام، عن مسيرتهما الغنائية، وبداية دخول كل منهما عالم الغناء، وذلك بجانب تقديم فقرات غنائية كاملة على مسرح البرنامج، حيث وصف أحد المتابعين تلك الحلقة، بقولها: «مساء السلطنة والروقان والمزاج العالي».

حلقة لن تتكرر لثلاثة أصوات مصرية مهمة

وتصدرت تلك السهرة الغنائية محركات البحث وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تفاعل الجمهور معها بشكلٍ كبير، وحرص أحد المتابعين، على توجيه الشكر إلى إدارة قناة «دي إم سي» لاختيارها هذه الحلقة، لتكون ضمن الاحتفالات بعيد الأضحى، حيث قال: «قدمولنا حلقة لن تتكرر لثلاثة أصوات مصرية مهمة ومشرفة (أنغام، وريهام عبدالحكيم، ومي فاروق).. شكرًا على المتعة والسلطنة والفن الراقي».

وتابع «الفرقة الموسيقية أبدعت والرؤية الموسيقية كانت رائعة للفنان محمد العشي وتحية لمخرج البرنامج الشاطر عادل جمال .. اللى حابب يفصل ويستمتع حقيقى يتفرج على الفن المصري الخالص ويشوف قد إيه إحنا مُبهرين».

إبداع ريهام عبد الحكيم

أما المايسترو نادر عباسي، أثنى على موهبة ريهام عبد الحكيم، لاسيما بعدما قدمت أغنية «حكايتي مع الزمان» خلال الحلقة، حيث غرد عبر «تويتر»، قائلًا: «إبداع ريهام عبد الحكيم.. من أجمل الأصوات في الوطن العربي».

ومن جهتها، أعربت الفنانة ريهام عبد الحكيم، عن سعادتها البالغة بردود فعل الجمهور، حول ظهورها في برنامج «أنغام» بصحة مي فاروق، على قناة «دي إم سي»، حيث كتبت عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: «‎قد إيه سعيدة بردود الفعل وحبكوا سواء فى الرسايل أو التعليقات على الحلقة مع الفنانة الجميلة أنغام، وكان قلبى طاير من الفرحة وأنا بقرأ كلامكم الجميل اللى وصلنى منه كل الحب اللى فى الدنيا».