مدحت صالح يبدأ حفل «الأساتذة» على أنغام «قولوله» للعندليب.. ويشكر «المتحدة»

بدأ منذ قليل الفنان الكبير مدحت صالح، حفله الغنائي «الأساتذة» على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، على أنغام أغنية «قولوله» للفنان عبدالحليم حافظ، ويقدم صالح وصلته الغنائية تحت قيادة المايسترو عمرو سليم.

انطلاق حفل «الأساتذة»

وبعد انتهاء مدحت صالح من غنائها، وجه كلمة خاصة للجمهور قائلا: «النهاردة يوم كله حب وشكر وعرفان لأساتذتنا اللي موجودين واللي رحلوا، وأتمنى كل زمايلنا يبقوا معانا في الحكاية، وبشكر الشركة المتحدة اللي وقفت جنبي في المشروع ووزيرة الثقافة والأوبرا، الجمهور إنتو الحب كله».

ومن المقرر، أن يقدم مدحت صالح مجموعة كبيرة من الأغاني لكبار الملحنين من الأساتذة، ومنهم محمد عبد الوهاب، فريد الأطرش، رياض السنباطي، محمد فوزي، محمود الشريف، كمال الطويل، بليغ، ومحمد الموجي، ومن الكويت الموسيقار عبد الحميد السيد، ومن لبنان الأخوين رحباني، ومن السعودية سراج عمر.