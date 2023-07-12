الأنبا بافلي للبابا تواضروس بعد تعافيه: قداستك بركة لمصر والإسكندرية

وجه الأنبا بافلي أسقف عام كنائس المنتزه بالإسكندرية، كلمة إلى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالإسكندرية خلال تواجده في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، للترحيب به بعد عودته إلى مقر كرسيه بعد الوعكة الصحية التي مر بها، قائلًا: «نرجو أن تبقى قداستك في الإسكندرية دائما».

الأنبا بافلي يربط بين إبراهيم والبابا تواضروس

واستعان الأنبا بافلي في كلمته، ببعض الصفات التي ذكرت في الكتاب المقدس تشبه للبابا تواضروس قائلا: «انت رئيس من الله بيننا، الله معك فيما انت تصنع، وهذه العبارات أعطيت لابينا إبراهيم لأن الله أسماه بركة فقداسة البابا تواضروس بركة للإسكندرية ولمصر».

الأنبا بافلي: البابا تواضروس أب كبير يرعى أبناؤه

وأكد أن وجود أب كبير يرعى أبناؤه هو أمر هام وهو اختيار من الله، مختتما: «نشكر الله لعودة قداستك بالسلامة إلى مقر كرسيك بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية ونورت مكانك وكرسيك».

فرحة لعودة البابا إلى الإسكندرية

جاء ذلك بعدما استقبل شعب الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بأجواء مفرحة حيث ردد الشباب والشمامسة الألحان بينما استقبلن النساء قداسته بالزغاريد، وذلك خلال عودته لتقديم العظة الأسبوعية وذلك بعد قرابة 100 يوم من التوقف بسبب مروره بحالة مرضية.