البابا تواضروس يلتقي أحبار الكنيسة في أول ظهور بعد تعرضه لوعكة صحية

وصل إلى المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مساء اليوم، البابا تواضروس الثاني، قادمًا من مقره بمنطقة كنج مريوط في الإسكندرية، بعد تعافيه من التهاب العصب السابع الذي تعرض له منذ نحو شهر.

تهنئة الآباء الأساقفة والمطارنة البابا بإتمام شفائه

واستقبل الآباء المطارنة والأساقفة البابا بحفاوة بالغة حيث كانوا في انتظاره بالساحة الخارجية للمقر البابوي، وتوجهوا معًا إلى صالون الاستقبال الرئيسي بالمقر.

تحدث البابا عن الحالة المرضية التي تعرض لها، مشيرًا إلى أنها نتجت عن مجهود كبير قام به خلال رحلته الرعوية الأخيرة، التي عاد بعدها ليبدأ مباشرةً جلسات المجمع المقدس، التي تخللتها لقاءات مكثفة مع أعضاء المجمع لعرض وبحث العديد من الموضوعات الرعوية.

وألمح إلى ضرورة توخي الحذر من التغيير المفاجئ في درجات الحرارة الناتج عن التواجد في أماكن مكيفة الهواء يليها التواجد في أماكن شديدة الحرارة، وهو ما يسبب بعض الأضرار من بينها التهاب العصب السابع.

البابا تواضروس: حرصت على الالتزام بالبرنامج العلاجي بكل دقة

وأشار إلى أنه حرص على الالتزام بالبرنامج العلاجي بكل دقة، ما ساهم في سرعة تعافيه؛ ناصحًا مستقبليه بضرورة تنظيم الوقت والجهد بتوازن للقيام بالعمل الرعوي على أكمل وجه، مع تجنب التعرض لمتاعب صحية، والاهتمام بالمتابعة الطبية الدورية لأن الصحة تعد وزنة أعطاها الله لنا لنحسن استثمارها.

ومن جهتهم، أعرب الآباء الحضور البالغ عددهم أكثر من 78 أبًا، عن تهنئتهم لـ البابا بعودته وتعافيه، متمنين له المزيد من الصحة، وأن يمنحه الله القوة والمعونة ليقود الكنيسة ويرعى أبناءها وهو في ملء الصحة وكامل العافية.