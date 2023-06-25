البابا تواضروس يجري اتصالا هاتفيا بشيخ الأزهر للتهنئة بعيد الأضحى

أجرى البابا تواضروس الثاني، مساء اليوم، اتصالًا هاتفيًّا بالإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، للتهنئة بعيد الأضحى المبارك، أعرب خلاله عن أمنياته لفضيلة الإمام الأكبر ولجميع الإخوة المسلمين بالسعادة والخير.

وشكر شيخ الأزهر، البابا، على معايدته، متمنيًّا له الشفاء العاجل والعودة لممارسة نشاطه في أقرب وقت.

برقية تهنئة بمناسبة عيد الأضحى

كما بعث البابا تواضروس الثاني، برقية تهنئة لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، قال فيها: «فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بالإصالة عن نفسي، وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية، أحب أن أهنئ فضيلتكم وجميع أشقائنا المصريين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعين الله أن يوفق جهودكم المخلصة للنهوض بمصرنا الغالية وتحقيق رسالتكم الحضارية في نشر المحبة وترسيخ قيم التسامح والعيش المشترك».

البابا تواضروس يهنئ المفتي

كما أرسل برقية تهنئة للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، هذا نصها: «فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية يسرني بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أهنئ فضيلتكم وجميع أحبائنا المسلمين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.. داعين الله أن يوفقكم في استكمال مسيرتكم المخلصة في القيام بالدور التنويري لنشر الوعي وقيم التسامح، وثقافة السلام والعيش المشترك».