بعد إرسال فرنسا صواريخ «كروز سكالب» إلى كييف.. ماذا نعرف عنها؟

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال قمة حلف شمال الأطلسي «الناتو» عن إرسال صواريخ «كروز سكالب» الجديدة طويلة المدى إلى كييف، مما يمكنها بتنفيذ ضربات بعيدة المدى نسبيًا، الأمر الذي أثار حفيظة الجانب الروسي، حيث أعلن الكرملين عن إجراءات مضادة في حال تنفيذ هذا القرار.

إرسال صواريخ «كروز سكالب» إلى كييف بالفعل

وقال ماكرون، لدى وصوله إلى قمة الناتو المنعقدة حاليًا في فيلنيوس بلبتوانيا، إنه يجب ارسال الدعم لأوكرانيا ووحدة الناتو، الأمر الذي أثار غضب موسكو، مما جعل الكرملين يتوعد باتخاذ إجراءات مضادة وفق مجلة «لوبس» الفرنسية.

ورد مسؤول عسكري فرنسي، قائلا إنّ فرنسا لا تعتبر ارسال صواريخ كروز سكالب إلى كييف تصعيدا، موضحًا أن باريس تلقت ضمانات من أوكرانيا باستخدام الصواريخ بعيدة المدى داخل الأراضي الأوكرانية فقط، وأنها لن تستخدم لضرب روسيا.

وقد تم التأكيد على أن تلك الصواريخ وصلت لأوكرانيا بالفعل، وإن لم يتم تحديد عددها، وإن كانت بحسب التقديرات أقل من 400 صاروخ، وفق مجلة الدفاع والأمن الدولي المتخصصة.

مزايا صواريخ «كروز سكالب»

وبحسب المجلة الفرنسية، فإن الصواريخ التي تم تطويرها بشكل مشترك بين بريطانيا وفرنسا يصل مداها إلى أكثر من 250 كم، وهو يعني أنها السلاح الأطول من حيث المدى الذي تم تقديمه لكيف من الدول الغربية حتى الآن.

ويمكن لكييف أن تضرب بصواريخ كروز سكالب من العاصمة شرق البلاد التي يسيطر عليها الروس حاليًا.

وتمتلك صواريخ سكالب القدرة على التحليق على ارتفاعات منخفضة نسبية لتجنب رادارات العدو.

ويمكن لذلك السلاح تغيير مساره لتجاوز العقبات أو المناورة حول الهدف.