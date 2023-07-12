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حنان مطاوع تجري عملية استئصال الغدة الدرقية

كتب:

خالد فرج
08:19 م | الأربعاء 12 يوليو 2023
حنان مطاوع

حنان مطاوع

أجرت الفنانة حنان مطاوع، عملية لاستئصال الغدة الدرقية، قبل أيام، داخل إحدى مستشفيات القاهرة، حسبما أكد مصدر مقرب منها لـ«الوطن».

وقال المصدر، إن حنان مطاوع أجرت العملية بعد تضخم الغدة 400 جرام عن حجمها الطبيعي، ما تسبب في إصابتها بصعوبة في التنفس والبلع، وأثرت بشكل كبير على قدرتها على الكلام، وفقا لحديث المصدر.

وأوضح المصدر، أن حنان مطاوع غادرت المستشفى وعادت لمنزلها، وقد أصبحت في حالة صحية جيدة، وتستعد لاستئناف نشاطها الفني خلال أيام.

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بقلم خالد فرج

رئيس قسم الفن، حاصل علي ليسانس آداب كلية إعلام بجامعة حلوان.