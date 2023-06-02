حنان مطاوع تشيد بمسرحية سيدتي أنا: داليا البحيري من أقوى المفاجآت

أشادت الفنانة حنان مطاوع عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بالعرض المسرحي سيدتي أنا بطولة الفنانة داليا البحيري.

حنان مطاوع تشيد بداليا البحيري

وكتبت حنان مطاوع: «سيدتي أنا علي المسرح القومي ايه الجمال والاتقان والبهجة اللي في المسرحية دي شاهدت حبيبتي داليا البحيري (ديدي) كما لم أشاهدها من قبل متوهجة بكل تفاصيلها، مجهود جبار وإخلاص وتفاصيل ودم سكر واستعراض وتمكن حقيقي أحلي مفاجأة هي داليا وردة العرض، الغالي الفنان الموهوب نضال الشافعي، كل مرة بشوفه على المسرح بتأكد أن المسرح مملكته».

وأضافت مطاوع: «هايل وسكر الدكتور الفريد فريد النقراشي اخويا ومن أهم خلق الله ليا صديق الكفاح والنجاح، موهبة وطاقه جبارة، خالق تفاصيل مذهلة وصعب تتفرج عليه في المسرحية دي ومتطلبش بانه ياخد مكانه متفردة بقدر موهبته في الدراما».

وتابعت: «أخيرا مايسترو العرض أخويا الأستاذ محسن رزق اللي مقدم عرض فخم ومبهر وعصري وسابق، كل العناصر كانت مبهرة الديكور والاستعراضات والموسيقي حيفوتكوا كتير لو ماتفرجتوش».

مسرحية سيدتي أنا

مسرحية سيدتي أنا، تعرض يوميًا على خشبة المسرح القومي ما عدا يوم الأربعاء، والمسرحية من بطولة داليا البحيري ونضال الشافعي، وتأليف وإخراج محسن رزق.