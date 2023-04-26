سهير المرشدي: حنان مطاوع وصلت إلى الناس بصدقها.. وأصبحت «محيط ملهوش آخر»

أكدت الفنانة سهير المرشدي، والدة الفنانة حنان مطاوع، إنها شاركت في مسلسل ضرب نار الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي كضيفة شرف، وهو من بطولة الفنانين أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز، مشيرة إلى أنها تشعر بالسعادة بسبب ما قدمته ابنتها حنان مطاوع في مسلسل سره الباتع، ووصفتها بأنها «محيط ملهوش آخر».

وأضافت «المرشدي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC» على قناة DMC، من تقديم الإعلامي رامي رضوان، أن الكثير كانوا يرون ضرورة أن تقدم ابنتها بطولة مطلقة، موضحةً أن هذا الأمر كان مطلبا شعبيا، وكل من التقتهم سألوها عن هذا الأمر، وعندما حدث ذلك قال الجمهور إنها تألقت للغاية.

وتابعت المرشدي، أن ابنتها حنان مطاوع وصلت بصدقها في عملها للناس، وحبها لفنها جعل الناس يصدقون ما تقدمه، مشيرةً إلى أن ابنتها بدأت مشوارها الفني بأدوار قصيرة وهو ما ساهم في ثقل موهبتها وأفادها في اكتساب خبرة كبيرة.

وأكدت: «ابنتي وصلت للناس بحبها للفن والصدق في تقديمه، فقد اعتنقت الفن والناس والفن حبها وهي علاقة تبادلية بينها وبين الناس، عندما بدأت الفن كانت في سن صغيرة، اكتسبت خبرات كثيرة، وأقول إنها أصبحت محيط ملهوش آخر».