حنان مطاوع: بكيت بسبب اعتزال فيدرير.. و«المتحدة» عنصر جذب في «سره الباتع»

قالت الفنانة حنان مطاوع، إنها تحب الهدايا، حيث تمنحها وتفضل الحصول عليها أيضا، كما أنها لا تحب الشتاء، وبخاصة أنها تفضل فصل الصيف، مشيرةً إلى أنها تحب التنس، كما تحب الأسطورة الإسبانية رافائيل نادال وتشاهده منذ عقدين، كما بكيت على اعتزال منافسه أسطورة كرة المضرب السويسرية روجر فيدرير.

لديها قدرة جيدة على التقليد منذ صغرها

وأضافت مطاوع، خلال حوارها ببرنامج مساء DMC، المذاع على قناة DMC، من تقديم الإعلامي رامي رضوان، أنها تحب زيارة الكعبة للغاية، وتحت المكرونة البشاميل، ولديها قدرة جيدة على التقليد منذ صغرها، مشيرةً إلى أنها تقضي العيد مع ابنتها، لأنها تمثل لها كل شيء في حياتها الآن، وتشتري ملابس العيد وتمنحها.

وأضافت الفنانة، أنها ممتنة للغاية لردود فعل الجمهور على أدوارها في مسلسلات رمضان، مشيرةً إلى أن مسلسل سره الباتع كان عملا ضخما، ولها الشرف أن تشارك في المسلسل، وقبل أن تشارك في المسلسل تحدث معها المخرج خالد يوسف، حيث شددت على أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عنصر شديد الجذب للمشاركة في مسلسل سره الباتع.