رئيس «الجهاز»: «مدينة الأحلام» تفتح ذراعيها لكل المصريين.. واستثماراتها 185 مليار جنيه «حوار»

أكد المهندس وائل سمير، رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، أن العاملين بجميع مشروعات المدينة يتسابقون لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، على أرض العلمين، التى راق للبعض أن يطلق عليها «مدينة الأحلام»، مشيراً إلى أن كل ما تم إنجازه من مشروعات بالمدينة، كان حلماً، لكنه تحقّق على أرض الواقع.

وقال خلال حوراه مع «الوطن»: «قبل عدة سنوات لم يكن أحد يظن أن المشروعات التنموية والقومية التى خططها المهندسون، وأشرف على تنفيذها مكاتب استشارية عالمية ومحلية، سيتم تنفيذها على أرض الواقع، لأن الواقع كان صعباً، فمعظم أراضى الساحل الشمالى الغربى، تعانى من وجود الألغام التى خلّفتها الحروب التى وقعت قبل نحو 100 سنة، ولكن سرعان ما تحولت الأحلام إلى واقع ملموس، وتجربة مشرفة يفخر بها كل مصرى، وقصص كفاح ونجاح، نرويها لأولادنا فى المستقبل بكل فخر».. وإلى نص الحوار:

يروج البعض أن «العلمين الجديدة» هى مدينة الأغنياء، كيف تعلق على هذا الأمر؟

- «العلمين الجديدة» تم تصميمها لتكون متنفّساً لكل المصريين، وهى مدينة مفتوحة، ولا يوجد حولها أسوار أو بوابات للدخول، وشواطئها عامة، وقد تم افتتاح 3 شواطئ عامة حالياً، مجهّزة بجميع الخدمات تستقبل المصطافين حالياً. وكنا نسمع هذه الشائعات، ونرد عليها بمزيد من العمل والجهد، ويكفى أن أول المشروعات التى بدأت فى العلمين الجديدة، هو مشروع الإسكان المتميز، ثم تلاه العمل بوحدات «سكن مصر»، وسكن لكل المصريين، وبالتالى تم مراعاة البعد الاجتماعى، ومفيش مدينة فى الدنيا للأغنياء فقط.

وماذا عن حجم الاستثمارات؟

- حجم الاستثمارات بلغ حتى الآن 185 مليار جنيه، منها قطاع المرافق الذى يبلغ حجم الاستثمارات به 22 مليار جنيه، ويضم محطة تحلية مياه البحر، ومحطة معالجة ثلاثية، ومحطة محولات كهرباء، ومحطات رفع صرف صحى وشبكات مرافق مختلفة عبارة عن «غاز واتصالات»، بينما يبلغ حجم استثمارات قطاع الإسكان 136 مليار جنيه، ويضم عمارات الـ«داون تاون» وامتداده، والأبراج الشاطئية وأبراج مارينا العلمين وأبراج الداون تاون، وكومباوند مزارين عبارة عن 700 فدان، والحى اللاتينى وسكن مصر والإسكان المتميز، كما يبلغ حجم استثمارات قطاع الخدمات 26 مليار جنيه، ويضم المنطقة الترفيهية وجامعة العلمين الدولية والأكاديمية البحرية ومدينة الفنون، ومدرسة تعليم أساسى والممشى السياحى.

وماذا عن شبكات المرافق؟

- يجرى حالياً تنفيذ شبكات المرافق المختلفة، مثل مياه الشرب والصرف الصحى وصرف المطر، حيث تعدت نسب الإنجاز بتلك الشبكات 90% لبعض المناطق، وتم الانتهاء بالفعل من تنفيذ محطة كهرباء وهذا بخلاف تدعيم محطة كهرباء العلمين القائمة، ومحطة الحمراء، وجارٍ تنفيذ المرحلة الأولى من محطة كهرباء العلمين المقرر الانتهاء منها الأسبوع الحالى، وتم توصيل وإطلاق التيار لعدد 6 موزّعات لخدمة المشروعات العاجلة التى تم تشغيلها. وهناك جهد كبير فى قطاع الصرف الصحى وجارٍ الانتهاء من تنفيذ محطة معالجة ثلاثية، وقريباً سيتم الإعلان عن التشغيل التجريبى للمحطة، كما يجرى الانتهاء من تنفيذ 10 محطات رفع صرف صحى للمرحلة الأولى من المدينة، حيث تم عمل تجارب تشغيل لعدد 4 محطات منها بالفعل، وتم التشغيل المؤقت لمحطة واحدة.

وبالنسبة لمياه الشرب تم تشغيل محطة تحلية مياه البحر بطاقة 150 ألف متر مكعب يومياً، وجارٍ الانتهاء من تشغيل خزان تكديس المياه المحلاة بطاقة 60 ألف متر مكعب فى اليوم، وبلغت نسبة التنفيذ نحو 80%، وتشغيل المرحلة الأولى بطاقة 20 ألف متر مكعب، إضافة إلى الانتهاء من خطوط نقل المياه الرئيسية والفرعية اللازمة لتغذية الكثير من المشروعات بأقطار مختلفة، بداية من 400 مللى متر، وتصل إلى 1500 مللى متر، كما تم توصيل المياه المحلاة إلى جميع مشروعات المرحلة الأولى بالمدينة، كما تم ضخ الغاز الطبيعى بمحطة الضغط العالى 770 بار، وجارٍ الآن الربط بشبكات الضغط المنخفض.

وماذا عن شبكة الطرق والكبارى؟

- تم الانتهاء من تنفيذ 11 كوبرى أعلى البحيرات والبواغيز بالمنطقة الشاطئية الشرقية، كما تم الانتهاء من تنفيذ الطريق الساحلى الجديد حول مدينة العلمين بطول 48 كيلومتراً، يضم 4 كبارى أعلى السكة الحديد، وطريق وادى النطرون، والتقاء الطريق مع الطريق القائم، كما تم تنفيذ أعمال طرق المرحلة الأولى داخل المدينة، وجارٍ الآن الانتهاء من الطرق الرئيسية والطرق المؤدية إلى جميع المشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة، حيث تجاوزت نسبة التنفيذ لبعض الطرق 90%.

حدّثنا عن مشروعات الإسكان؟

- المدينة تضم حزمة متنوعة من مشروعات الإسكان، بداية من الإسكان المتميز، وحتى الفيلات، فهناك مشروعات إسكان الداون تاون، التى تقع على مساحة 33 فداناً بتكلفة تزيد على 3 مليارات جنيه، وتضم 40 عمارة سكنية موزّعة على 14 بلوك، مقسّمة إلى شريحتين، وهذا بخلاف مساحات تجارية وأماكن انتظار سيارات، وجارٍ تسليم الوحدات للمواطنين الآن. كما يجرى تنفيذ مشروع امتداد مشروعات الداون تاون بمساحة تزيد على 21 فداناً بتكلفة أكثر من مليارى جنيه، لخلق متنفس حقيقى للمواطنين. ولدينا مشروع الأبراج الشاطئية، حيث تضم المرحلة الأولى عدد 15 برجاً شاهق الارتفاع لأول مرة بالساحل الشمالى الغربى، على البحر مباشرة، حيث تم الانتهاء من جميع أعمال الهيكل الخرسانى وتشطيبات واجهات المبانى، وجارٍ تنفيذ 3 أبراج أخرى، حيث وصلت نسبة التنفيذ فى الأبراج الجديدة إلى الدور الـ30 من إجمالى 44 دوراً، وتم البدء فى تنفيذ 5 أبراج أخرى من إجمالى 7 أبراج، وحركة العمران لدينا لا تتوقف، ويكفى أن تعلم أن حجم استثمارات منطقة الأبراج الشاطئية بلغ نحو 30 مليار جنيه.

وماذا عن نصيب المدينة من مشروعات الثقافة والفنون والترفيه؟

- لدينا مدينة الفنون، التى تُقام بالمدينة التراثية، على مساحة 260 فداناً بتكلفة 8 مليارات جنيه، وتضم مجموعة من المبانى التراثية والثقافية والتجارية المتنوعة. ويجرى حالياً وضع اللمسات الأخيرة، للمنطقة التراثية، وتبلغ مساحتها 50 فداناً وتضم جراجاً يتسع لعدد 2800 سيارة، و40 مبنى متنوعاً، بالإضافة إلى فندق، وتم انتهاء الأعمال بالمشروع وتشغيله. بخلاف الحى اللاتينى، الذى تم تنفيذه بطراز معمارى خاص، ويُقام على مساحة 398 فداناً بتكلفة 29 مليار جنيه، ويتكون من 6 مناطق عبارة عن 65 مجمعاً سكنياً. ولدينا التجمع السكنى «مزارين»، الذى يقع على مساحة 707 فدادين بتكلفة 31 مليار جنيه، والمشـروع عبـارة عـن تجمع سكنى ترفيهى تجارى إدارى على الشاطئ الجنوبى لبحيرات العلمين، كما أنه يطل على الأبراج الشاطئية، ويضم نماذج متنوعة من «الفيلات والشاليهات والعمارات» بإجمالى 618 فيلا، و552 شاليهاً، و364 عمارة بإجمالى عدد 8690 وحدة.

وماذا عن عمارات الإسكان؟

- عمارات الإسكان المتميز تضم 80 عمارة، تم بالفعل تسليم 45 عمارة للمواطنين، وجارٍ الانتهاء من 35 عمارة أخرى، بمساحات 95 إلى 100 متر فقط، بالنسبة لمشروع سكن مصر، فالمشروع يضم 128 عمارة، بمساحات متنوعة تبدأ من 110 أمتار وتصل إلى 130، وتم الانتهاء من تنفيذ 2100 وحدة، وطرح عدد لا بأس به بهذا المشروع، وجارٍ الإعداد لطرح أعداد أخرى من الوحدات السكنية بشكل شبه دورى.

المدارس والجامعات

لدينا جامعة العلمين الأهلية، وفرع الأكاديمية البحرية، وانتظمت الدراسة بهما حالياً، وهى كليات ذكية، تعتمد مناهج متطورة، كما تعتمد الدراسة على استخدام الرقمنة والأنشطة التفاعلية. وتضم جامعة العلمين الأهلية 16 كلية، مثل «الهندسة والحاسبات والصيدلة والقانون الدولى والفنون، والطب»، وغيرها من الكليات لجذب شرائح متنوعة من السكان، بخلاف عدد من المدارس المتنوعة، حيث تم بالفعل الانتهاء من إنشاء مدرسة تعليم أساسى بمنطقة سكن مصر وجارٍ تنفيذ مدارس أخرى، بحيث يجد المواطن حزمة متنوعة من الخدمات فور انتقاله برفقة أسرته للحياة داخل المدينة.