نائب رئيس اتحاد العمال: لا مساس بالعمال.. والقطاع الخاص أصبح مطمئنا للوضع الاقتصادي «حوار»

رحّب مجدى بدوى، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، باعتماد الحكومة برنامج الطروحات، مشيراً إلى أنها استطاعت تدبير نحو 1.9 مليار دولار من طروحات حصص شركات حكومية للقطاع الخاص، واعتبر «البدوى» القرار خطوة فى طريق تخفيف أثر الفجوة الدولارية على الاقتصاد، وقال إن البرنامج يسهم فى تحديث القطاعات المختلفة عبر دخول القطاع الخاص.

وأكد «البدوى»، فى حوار لـ«الوطن»، حرص الدولة على العمالة الموجودة داخل شركات الطرح، مشيراً إلى أن هناك متابعة مستمرة من قِبل الاتحاد لأوضاع تلك العمالة، وأنها فرصة كبيرة أمام العاملين لتطوير مهاراتهم وقدراتهم الإنتاجية.. وإلى نص الحوار:

رفع الحد الأدنى للأجور يتناسب مع سياسة الدولة في تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وأصحاب الأعمال

حدثنا عن تأثير قرار الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور؟

- تم رفع الحد الأدنى للأجور الشهر الماضى، للعاملين بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه، ويجرى حالياً تنفيذ القرار، الذى يتناسب مع سياسة الدولة فى تحقيق التوازن بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال، ويتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الجارية وارتفاع معدلات التضخّم. وأعتقد أن الزيادة الجديدة فى الحد الأدنى للأجور تأتى فى إطار سياسات الدولة تجاه عمال القطاع الخاص، وتوفير حياة كريمة لهم.

كيف ترى جهود الدولة لإشراك القطاع الخاص فى عملية التنمية؟

- الدولة المصرية دولة شابة، تنمو كل عام بمقدار 2 مليون نسمة، ومع تحقّق خطة الدولة لزيادة إيراداتها من الدولار ستكون قد زادت بمقدار 6 ملايين نسمة، وهذا هو التحدى الحقيقى الذى لا بد أن نتنبّه إليه جميعاً، لأن الزيادة السكانية تحتاج إلى توفير فرص عمل، وهو ما تقوم به حالياً من خلال إشراك القطاع الخاص فى المشروعات القومية، بما يعنى أن هناك فرصاً أكبر لتوفير عمل لائق لأعداد كبيرة من المصريين تستوعب الزيادة السكانية التى نتلقاها سنوياً.

كيف تقيّم إقبال القطاع الخاص على شراء حصص الطرح؟

- هناك إقبال كبير من القطاع الخاص المصرى على شراء حصص الطرح، بالتعاون مع جهات ومؤسسات وشركات دولية خارجية، بما يمثل رسالة ثقة للدولة بأن المستثمر المصرى يثق فى قوة الاقتصاد، مما يدفعه إلى استثمار مئات الملايين من الدولارات فى مشروعات مستقبلية، ويبعث برسالة مهمة بأن القطاع الخاص المحلى نفسه أصبح مطمئناً تماماً للوضع الاقتصادى.

وماذا عن جهود الدولة لسد الفجوة الدولارية؟

- وزير المالية أكد أن الخطة الخاصة بخفض الدين تستهدف تحسين الإيرادات وبذل المزيد من الجهد فى تنفيذ الكثير من الإصلاحات، وهناك تراجع فى نسبة خدمة الدين، مما يعنى أن الفترة المقبلة ستشهد تحسّناً كبيراً لأوضاع العمالة المصرية، وهناك تحرك كبير من الدولة لسد الفجوة الدولارية، عن طريق زيادة معدلات نمو فى قطاعات عدة، مثل قناة السويس والسياحة والصادرات وتحويلات المصريين وعوائد الطروحات، مما يعنى أن الفترة المقبلة ستشهد دوران عجلة الإنتاج وعودة المصانع للعمل بكامل طاقتها، وهو ما ينعكس أيضاً على أوضاع العاملة المصرية.

مجدى بدوي: مشروع «حياة كريمة» يخدم ملايين العمال ويعتبر أولوية على جدول أعمال الحكومة

وماذا عن مشروع «حياة كريمة»؟

- الدولة حريصة على استمرار مشروع حياة كريمة، الذى يمس حياة ملايين العمال المصريين، ورغم عمليات الترشيد التى اتخذتها الحكومة مؤخراً، إلا أن «حياة كريمة» هو الأكبر تنموياً على مستوى العالم، وذو أولوية قصوى، وبالتالى لن يكون هناك تأجيل أو إبطاء فيه، ونحن على وشك الانتهاء من المرحلة الأولى والبدء فى المرحلة الثانية، وفقاً لما ذكرته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

الاتحاد والطروحات

الاتحاد بالتعاون مع الجهات المعنية فى الدولة يعمل باستمرار على تعزيز علاقات العمل، والحوار الاجتماعى بين طرفى العملية الإنتاجية من أصحاب العمل والعمال، وهو حريص على تحقيق التوازن بين مصالح الطرفين فى إطار بيئة عمل لائقة وصحية، وهناك سعى للحفاظ على حقوق العمال، بالتوازى مع استقرار المنشآت وزيادة الإنتاج ومساندة جميع الشركات التى تحتاج إلى مساندة، والوقوف بجانب حقوق العامل وتوعيتهم بواجباتهم فى ظل ثقافة «الجمهورية الجديدة».