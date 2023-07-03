«عمال مصر»: عشنا أوضاعا مأساوية قبل ثورة 30 يونيو (فيديو)

قال مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إنه قبل ثورة 30 يونيو كان لعمال مصر دور مؤثر في إرهاصات أحداث 25 يناير 2011، فقد كانت الأوضاع الاقتصادية داخل الشركات والظروف المحيطة بالعمل والإنتاج سلبية.

وأضاف البدوي، خلال لقاء عبر قناة dmc، في تغطية خاصة، بمناسبة الذكرى العاشرة لبيان الثالث من يوليو 2013: «كان العمال منخرطين في احتجاجات ومطالبات بالتغيير، وقبل ثورة 30 يونيو 2013 عاش العمال فترة مأساوية، فقد كان هناك من يحرض العمال على التظاهر دائما، ومطالبة الشركات بأشياء تفوق طاقتها حتى لا تلبيها وتغلق».

اضطهاد لبعض أصحاب الأعمال قبل ثورة 30 يونيو

وتابع: «كان هناك اضطهاد لبعض أصحاب الأعمال حتى يقوموا بتصفية أعمالهم في القاهرة، ووصل وضع العمال إلى أن الشركات لم تعد تعمل، وكانت مطالبة بدفع أموال كبيرة، وبدأ الإخوان في تعيين عدد كبير من أعوانهم في هذه الشركات، وبالتالي، أصبح الوضع داخل الشركات والمصانع مظلما جدا».

الحالة الاقتصادية كانت سيئة بالنسبة للعمال

وأكد، أن الحالة الاقتصادية كانت سيئة بالنسبة للعمال، ولم يكن يرى العمال أن هناك أمل في الغد، أما وزارة القوى العاملة، فقد تولى المسؤولية فيها وزير إخواني، واعتمد على إدارة 6 قطاعات من أصل 8 قطاعات على أتباع الجماعة الإرهابية.