نائب رئيس جامعة الأزهر لـ«قناة الناس»: علينا تيسير مطالب الزواج وعدم المغالاة

قال الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر، إنَّ ارتفاع أسعار الذهب وظروف المعيشة تفرض علينا تيسير طلبات الزواج، لافتاً إلى أنَّ جرام الذهب ارتفع كثيرا وهذه عقبة لابد أن نزيلها.

عبد المالك: بعض مطالب الأهالي للزواج بها مغالاة

وأضاف «عبد الملك» خلال استضافته ببرنامج «مع الناس» على شاشة «قناة الناس» اليوم الأربعاء، أنَّ بعض مطالب الأهالي للزواج بها مغالاة، قائلاً «عايزين 200 جرام ذهب و5 غرف نوم، كل ده إزاي؟ كل دى معوقات الإسلام طالبنا بإزالتها وتيسير الزواج لمن نرضى بدينه وخلقه وعلينا أن نتعامل بجوهر الإسلام».

آيات من القرآن الكريم عن الزواج

وتابع نائب رئيس جامعة الأزهر، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى عن الزواج، «وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (32) وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ».