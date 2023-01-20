عادات الزواج عند المصريين القدماء.. أبرزها «القايمة والمهر»

تحدث الدكتور أحمد بدران، أستاذ الأثار المصرية بكلية الآثار جامعة القاهرة، عن عادات الزواج عند المصريين القدماء، من بينها، «القايمة والتعدد والمهر» وذلك خلال استضافته ببرنامج «8 الصبح»، الذي يعرض على قناة dmc، من تقديم الإعلامية هبة ماهر، تحدث فيها عن طقوس الزواج عند المصريين القدماء.

وفي هذا التقرير، تقدم «الوطن»، أبرز 10 تصريحات لأستاذ الأثار المصرية في جامعة القاهرة، عن عادات الزواج عند المصريين القدماء، من بينها، «القايمة والتعدد والمهر» وهي كالتالي:

1- المجتمع المصري كان يحتفي بالزواج، وبخاصة أسرتي الزوج والزوجة.

2- ليس لدينا نصوص كثيرة مكتوبة في عصور الدولة القديمة والوسطى والحديثة، ولكن هناك عقود زواج، ومن خلالها تم التوصل إلى كيفية احتفاء المجتمع المصري بالزواج والعادات التي كانت موجودة.

عقد زواج محفوظ في متحف أسوان بجنوب مصر

3- عقد زواج محفوظ في متحف أسوان بجنوب مصر، من العصر المتأخر تطرق إلى طرفي الزواج، والشروط، وقائمة الممتلكات (القائمة)، بالإضافة إلى وجود مهر بما يساوي 91 جراما فضة و50 مكيالا من القمح ما بين 5 و10 أرادب، بالإضافة إلى مؤخر صداق، وتعهد وقسم من الزواج بأن يحافظ على الزوجة ويحترمها ويقدرها ويقوم بكسوتها وإطعامها.

4- تراوح شهود العقد ما بين 3 و4 إلى 16 شاهدا.

5- الزوج كان يجهز ويؤثث الشقة، وإذا طلبت الزوجة الطلاق تكون ملزمة برد كل ما اشتراه الزوج لها، حتى الهدايا.

6- من إجمالي 460 مقبرة في غرب الأقصر لأشراف ونبلاء وفئات مختلفة من المجتمع لم نجد فيهم إلا 13 حالة تظهر فيها أن صاحبها تزوج بأكثر من زوجة.

7- كانت كل زوجة تعيش في بيت منفصل عن الأخرى، لذلك كان المقتدرون هم القادرون على التعدد.

التعدد عن المصريين القدماء

8- معظم النصوص الواردة لنا عن المصريين القدماء تثبت بأنهم تزوجوا من واحدة، ولكن كان للتعدد أكثر من سبب مثل الخلاف بين الزوجين أو عدم الإنجاب أو بعض الأخطاء.

9- معظم حالات الزواج كانت تبدأ من 20 سنة عند الشباب ومن 12 إلى 15 سنة لدى الفتيات.

10- الزوجة كان لديها صندوق للملابس (سحّارة) وأدوات من الفضة والبرونز والنحاس، بالإضافة إلى آلة موسيقية للترفيه وكانت تسجل ضمن قائمة المنقولات.