وحدة تكافؤ الفرص بالمحليات تحارب المغالاة في المهور وتكاليف الزواج الباهظة

تابعت وحدة تكافؤ الفرص بوزارة التنمية المحلية، الأنشطة والفعاليات التي تنفذها الوحدات التابعة لها في المحافظات، تنفيذاً لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خاصة مع الدور الهام الذي تقوم به المرأة في دفع عجلة التنمية بالمحافظات، باعتبارها شريكاً فاعلاً في تنفيذ خطة التنمية المحلية بالمراكز والمدن والأحياء والقرى.

الحفاظ على الأسرة

وفي هذا السياق، تابعت الوحدة المركزية بوزارة التنمية المحلية برئاسة إيمان السبكي، الأنشطة والفاعليات التي تنفذها وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة الإسماعيلية تحت رعاية المحافظ اللواء شريف فهمي بشارة، بينها أربع ندوات بالتعاون مع الشيخ أشرف السعيد مدير منطقة الوعظ بالإسماعيلية بمراكز فايد والقصاصين وأبو صوير والتل الكبير وبالتنسيق مع رؤساء المراكز الأربعة ومع مسؤولي الوحدات الفرعية لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة بكل مركز في حضور ثمانية وُعّاظ من منطقة الوعظ بالإسماعيلية ورؤساء المراكز وسكرتيري رؤساء المراكز.

وتأتي الندوات في إطار توجيهات محافظ الاسماعيلية بأهمية تفعيل مبادرتي «لتسكنوا إليها، ولا للمخدرات»، التي أطلقها الأزهر الشريف وتبناها مجمع البحوث الإسلامية بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحفاظ على الأسرة المصرية والمجتمع المصري والتأكيد على ترسيخ المودة والرحمة والترابط الأسري.

مبادرة لتسكنوا إليها

وأوضحت كريمة ناصر مدير وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بالإسماعيلية أن الندوات تناولت عدة محاور ركزت على التأكيد على أهمية عدم المغالاة في المهور والتكاليف الباهظة للزواج من أجل تيسيره وتشجيع الشباب على الزواج وعدم وضع شروط مالية تعجيزية أمامهم خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وما للمودة والرحمة والاحترام المتبادل بين الزوجين بالغ الأثر في استمرار واستقرار الأسرة في أي مكان وزمان وأن تقوى الله والالتزام بالحقوق والواجبات الزوجية والتفاني في إسعاد كل طرف للآخر من أهم مقومات نجاح البيت وانعكاسه الإيجابي على نفسية الأبناء، كما تأتي أهمية مبادرة «لتسكنوا إليها»، لتعمل على إعلاء القيم المعنوية والأخلاق السامية للزواج ونشر التوعية بأهمية رفع العبء عن كاهل المقبلين على الزواج ونبذ المغالاة والتفكك الأسري والتأكيد على ترسيخ الأسرة متماسكة ومترابطة.

وفي ختام كل ندوة دار الكثير من المناقشات والأسئلة حول المشكلات الأسرية ورأي الدين فيها وتستمر هذه الندوات لتنفيذها وتعميمها لتشمل باقي المراكز والمدن والمديريات بالإسماعيلية.