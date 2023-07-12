بيلاروسيا: نجري تدريبات مشتركة مع «فاجنر» للاستفادة من خبراتها القتالية

كشف نائب وزير الداخلية البيلاروسي، نيكولاي كاربينكوف، اليوم الأربعاء، عن إجراء قوات بيلاروسيا الخاصة، تدريبات مشتركة مع قوات «فاجنر» للاستفادة من خبراتها في القتال.

مشاركة خبرات «فاجنر»

وأضاف «كاربينكوف»، بحسب وكالة «سبوتنيك» الإخبارية، مساء اليوم الأربعاء، أن هناك تفاوض مع ممثلي «فاجنر» الذين سيعملون على مشاركة مهاراتها وخبراتها خلال التدريب القتالي، لأن خبرات المجموعة القتالية لا تقدر بثمن.

تدريب مشترك هام

وواصل «كاربينكوف»: «ستدرب قوات فاجنر مجموعات الاستجابة السريعة (SOBR) التابعة للشرطة ووحدة مكافحة الإرهاب الخاصة ألماز».

تسليم الأسلحة

يشار إلى أن وزارة الدفاع الروسية، أوضحت أن قوات «فاجنر» سلمت الجيش الروسي أكثر من 2000 قطعة سلاح بعد التمرد، وجاء هذا بعد التمرد من قبل المجموعة ضد الجيش الروسي، ولكن تمت السيطرة على الأمر وتم التفاوض بين روسيا والمجموعة بوساطة بيلاروسيا لمنع تصاعد الأزمة بين الطرفين.

أزمة روسيا وأوكرانيا

وتشهد روسيا وأوكرانيا أزمة بينهما بعد إعلان 4 أقاليم أوكرانية الانفصال عن أوكرانيا، وسط دخول روسيا وإعلان استفتاء عام يعلن أن هذه الأقاليم الأربعة روسية، في الوقت الذي رفضت فيه الدول الغربية خطوة روسيا، وعملت على فرض عقوبات اقتصادية وسياسية عليها، وتم منع بيع قطع غيار الأسلحة لها، مما تسبب في أزمة خانقة لروسيا.