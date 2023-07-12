روسيا تتلقى جميع الضربات.. أمطار ثلجية وحرائق وأعاصير وفيضانات

سجلت منطقة سوتشي، جنوبي روسيا، مطلع الأسبوع الجاري، إحدى أسوأ الكوارث الطبيعية في البلاد، بعد سقوط أمطار غزيرة مصحوبة بأعاصير بحرية مخلفة فيضانات جارفة.

انتشار كثيف للأمطار

وانتشرت المياه في شوارع مدن سوتشي وتوابسي وجوبجا، وهطلت أمطار غزيرة طوال الليل في 10 يوليو الماضي، مما أدى إلى قطع الأوتوستراد الفيدرالي وطريق «جوبجا - سوتشي» في عدة مناطق من أدلر إلى الحدود مع جمهورية أبخازيا بجانب ارتفاع منسوب المياه للطابق الأول من بعض المنازل.

أعاصير مفاجئة

وتكون 11 إعصارا فوق البحر في توابسي بشكل مفاجئ مرة واحدة، مما أسقط حبات الثلج بحجم البيضة في سوتشي، وتكونت الأمطار في فترة قصيرة جدا ليصل ارتفاعها إلى 80 مللي متر، وضربت الأمطار منطقة توابسي المجاورة لسوتشي، وتساقطت حسب وزارة الطوارئ 144 ملم من الأمطار خلال 3 ساعات وارتفع منسوب المياه في أنهار نيتشيبسوخو وشابسوخو وديفان.

حرائق وأعاصير في وقت واحد في روسيا

وأعلنت السلطات المحلية الطوارئ في منطقة توابسي، وأكدت أنها بدأت بإجلاء السكان من المناطق التي تعرضت للفيضان، وتأتي هذه الأعاصير بعد أيام قليلة من حرائق الصيف التي ضربت عدة أقاليم في روسيا الاتحادية أكبر بلد في العالم من حيث المساحة وسط تخوفات من عدم القدرة على مجابهة هذه الحرائق في الصيف التي تتجدد كل عام وتحاول روسيا السيطرة على الأمر من خلال استخدام الطائرات بدون طيار.