روسيا: أمريكا منعت أوكرانيا من الانضمام للناتو وتركتها في «غرفة الانتظار»

ذكر رئيس الوفد الروسي في مفاوضات فيينا حول الأمن العسكري والحد من التسلح، قسطنطين جافريلوف، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية منعت خلال قمة حلف شمال الأطلسي انضمام أوكرانيا إلى الحلف وتركتها في «قاعة الانتظار اللانهائي»، بحسب وصفه.

إجبار كييف على السلام

وأضاف «جافريلوف»، بحسب وكالة الأنباء الروسية «سبوتنك»، قائلا: «نحن مقتنعون بأن إجبار كييف على السلام هو الطريقة الوحيدة الممكنة لتحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة التي حددها الرئيس فلاديمير بوتين، أما بالنسبة للغرب، فإنه لم يقتنع بعد بعدم جدوى المواجهة العسكرية مع روسيا».

التشاؤم في قمة الناتو

وكشف «جافريلوف»، عن طغيان خيبة الأمل والتشاؤم على قمة الناتو، مبينا أن التشاؤم جاء بسبب الهجوم المضاد الفاشل للقوات المسلحة لأوكرانيا، متابعا: «الآن هم لا يتحدثون عن انتصار أوكرانيا، لكن فقط عن الحاجة إلى الحفاظ على قدرتها الدفاعية».

وبدأت أوكرانيا في 4 يونيو الماضي الهجوم المضاد على محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيا وأرتيوموفسك، وسط اعتماد أوكرانيا على أسلحة غربية في ظل دعم الولايات المتحدة الأمريكية لأوكرانيا.

خسائر أوكرانيا

بدوره أشار وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، أمس الثلاثاء، إلى أن خسائر أوكرانيا منذ بداية الهجوم المضاد إلى أكثر من 26 ألف عسكري و3000 قطعة من المعدات العسكرية، ولم تستطع حتى الآن القوات الأوكرانية تحقيق هدفها من الهجوم المضاد.