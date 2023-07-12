أردوغان: تركيا مستعدة للتوسط بين روسيا وأوكرانيا لإنهاء الحرب

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، إن تركيا قد تؤدي دور الوسيط بين روسيا وأوكرانيا للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب إذا وافق البلدان على ذلك.

السويد ستقدم خارطة طريق ضد الإرهاب

وأضاف «أردوغان»، في مؤتمر صحفي نقلته «القاهرة الإخبارية» عقب قمة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس، إنه سيحيل مشروع قانون للتصديق على انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي إلى البرلمان عندما يعود للانعقاد.

وأشار إلى أن السويد ستقدم خارطة طريق لتركيا تتضمن الخطوات التي ستتخذها ضد الإرهاب قبل التصديق على طلبها.