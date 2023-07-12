سياسي سوداني: «قمة الجوار» بالقاهرة مبادرة مهمة.. ونرحب بكل جهد لوقف الحرب

قال الدكتور أمجد فريد، سياسي سوداني، إن الحرب في السودان بلغت يومها الثامن والثمانين ولم نشهد من الأطراف المتحاربة في الخرطوم وشتى بقاع السودان أي إرادة سياسية تصب في اتجاه وقف الحرب والحفاظ على استقرار السودان.

وأضاف فريد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»: «الحرب مستمرة بكل دمارها والانتهاكات التي تحدث من ميليشيا الدعم السريع ونهب البيوت واغتصاب النساء والقتل العشوائي والاختطاف والقتل خارج إطار القانون».

مبادرة مهمة

وتابع السياسي السوداني، أن قمة جوار السودان مبادرة مهمة جدا، مشددًا على أن السودانيين يرحبون بكل الجهود التي تساهم في وقف الحرب.

تأثيرات إقليمية للحرب في السودان

وأكد، أن الحرب في السودان لا تؤثر على السودان فقط، ولكن على كل دول الجوار، مشيرًا إلى أن قضية النازحين معاناة إنسانية كبيرة يُتوقع من القمة غدا مناقشتها ومناقشة حماية السودانيين الفارين من جحيم الحرب وتوفير أبسط شروط الكرامة الإنسانية لهم.