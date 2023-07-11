من «أم الدنيا» دول جوار السودان تبحث سُبل إنهاء الأزمة

فى ظل الأزمة الراهنة فى السودان، وحرصاً من الرئيس عبدالفتاح السيسى على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المُباشر للسودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب الشقيق، وتجنيبه الآثار السلبية التى يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومُقدراتها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل، تستضيف مصر، غداً، مؤتمر قمة دول جوار السودان؛ لبحث سُبل إنهاء الصراع الجارى والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار؛ لتسوية الأزمة فى السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى، حتى يتم التوصل لهدنة إنسانية لا يتم خرقها وإطلاق مسار سياسى واضح ينتهى بمستقبل أفضل للسودان، إذ يهدف مؤتمر قمة دول جوار السودان إلى بلورة رؤية تحترم كل المبادرات الدولية، ما يمثل تطويراً للمبادرات المختلفة التى أعلنت عنها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى.

ومنذ اندلاع الأزمة السودانية سخَّرت مصر كل مؤسساتها المعنية لاحتواء الأزمة وحقن دماء الشعب السودانى، فى إطار السياسة الخارجية المصرية وثوابتها، المتمثلة فى استقرار ووحدة السودان وعدم التدخل فى شئونه الداخلية، وسلامة شعبه الشقيق، وتقديم كل المساعدات الممكنة له، إلى جانب الحفاظ على الأمن القومى المصرى، وفى هذا الإطار، أكد الرئيس السيسى ضرورة نزع فتيل الأزمة ووقف إطلاق النار فى السودان، وأجرى اتصالاته مع جميع الأطراف السودانية، الأفريقية، العربية، والدولية، فضلاً عن التحركات الدبلوماسية التى قامت بها وزارة الخارجية فى محاولة لاحتواء الأزمة، فى إطار ريادة القاهرة ودورها الإقليمى المعهود فى القارة السمراء، وتمسكها بمبادرة «إسكات البنادق» تلك التى تبنتها مصر فى فبراير عام 2019، لإنهاء النزاعات والحروب بالقارة الأفريقية.

رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسى

- مصر لا تتدخل فى شئون الدول الأخرى، وما يحدث فى السودان هو شأن داخلى، والقوات المصرية بالسودان لا تدعم طرفاً على حساب آخر، ومصر تسعى للحفاظ على عدم تصعيد الموقف فى السودان

- هناك أهمية قصوى للتنسيق الوثيق مع دول الجوار لحلحلة الأزمة بالسودان باعتبارها الأكثر تأثراً بها والأكثر حرصاً على إنهائها فى أسرع وقت

- جهود مصر من أجل إنهاء الأزمة الحالية فى السودان الشقيق تتكامل مع مختلف المسارات الإقليمية ذات الصلة

- نعمل على التفاوض من أجل الوصول إلى حل حيال هذه الأزمة فى أسرع وقت ممكن حقناً للدماء، والاتصالات لا تنتهى مع الأطراف السودانية لحقن الدماء فى السودان واستعادة الاستقرار

- مصر تحترم إرادة الشعب السودانى وعدم التدخل فى شئونه الداخلية وضرورة عدم السماح بالتدخلات الخارجية فى أزمته الراهنة

- نسعى لإحداث حالة الهدوء واستعادة الاستقرار والأمن فى السودان، وهذا هو الدور الذى نقوم به

- وجوب الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية فى السودان، التى تُعد الضمانة الأساسية لحماية الدولة من خطر الانهيار

- مستعدون للمساهمة فى استعادة استقرار السودان، ومن المهم الجلوس على مائدة المفاوضات

اتصالات التهدئة

ناقش الرئيس السيسى مع «مالك عقار»، نائب رئيس مجلس السيادة السودانى، الأزمة الإنسانية الحالية وكيفية مواجهة الصعوبات التى تواجه السودانيين

وزير الخارجية سامح شكرى أبلغ نظيره السودانى على الصادق، فى اتصال هاتفى، قلق مصر البالغ من استمرار المواجهات المسلحة الحالية، وذلك فى إشارة إلى الاشتباكات بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع، مؤكداً أن الموقف المصرى سيظل دائماً يدافع عن وحدة وسلامة السودان

جهود استضافة السودانيين

زارت السفيرة نيفين الحسينى، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة واللاجئين، ورافقها جيريمى هوبكنز ممثل «يونيسف» فى مصر، ووفد الأمم المتحدة معبر قسطل البرى على الحدود المصرية السودانية

قامت الإدارة العامة للجوازات والهجرة بمضاعفة عدد العاملين بالجوازات بميناءى (أرقين - قسطل) لاستيعاب كثافة القادمين من السودان من مختلف الجنسيات لسرعة إنهاء كافة إجراءات الوصول

قدَّم الهلال الأحمر المصرى خدمات الإغاثة والطوارئ على الحدود المصرية السودانية بمعبرَى (أرقين - قسطل)، حيث تم الكشف الطبى وإجراء الإسعافات الأولية للمئات، بجانب التنسيق مع الهلال الأحمر السودانى لتذليل الصعاب فى إجلاء العالقين داخل الأراضى السودانية، وتوفير حقائب مواد غذائية وصحية للوافدين، كذا توفير خدمة طبية

دفعت وزارة الصحة بعدة عيادات متنقلة إلى ميناء أرقين البرى لتقديم الخدمات الطبية للحالات المرضية القادمة من السودان، بالإضافة إلى توفير سيارات إسعاف لتقديم الخدمة الطبية ونقل الحالات الحرجة إلى مستشفيات (أبو سمبل - أسوان)

دعمت وزارة النقل محافظة أسوان بعدد «4» قطارات لنقل الركاب (أسوان/ القاهرة) بالإضافة لتوفير عدد «50» حافلة لنقل القادمين عبر منفذى (قسطل - أرقين) إلى مدينة أسوان

نسقت وزارة الخارجية مع المنظمات الإقليمية والدولية وكافة الدول لتوفير المساعدات للإجلاء وتوفير التسهيلات لإجلاء السودانيين عبر المنافذ المصرية المختلفة

الإشادات الدولية

شكر رئيس الوزراء الباكستانى محمد شهباز شريف مصر على جهودها المبذولة لمساعدة بلاده فى إجلاء الرعايا الباكستانيين من السودان

قدَّم وزير الخارجية الأمريكى الشكر لمصر على استقبالها عشرات الآلاف من المواطنين السودانيين الوافدين عبر الحدود

وزارة الخارجية وسفارة أوكرانيا فى مصر ووكالات أخرى اتخذت إجراءات فعالة لإجلاء الأوكرانيين الذين وجدوا أنفسهم فى منطقة الاشتباكات بالسودان

وجهت كريستين بشاى، المتحدثة باسم مفوضية شئون اللاجئين فى مصر، الشكر للحكومة المصرية لاستقبال النازحين من السودان داخل الأراضى المصرية وفتح الحدود أمام النازحين من كل الجنسيات

المفوض السامى للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، خلال زيارته لمصر والتى زار خلاها المعابر الحدودية مع السودان، قال: «رأيت خدمات مميزة تقدَّم فى معبر قسطل، ونعمل على زيادتها»

أعرب وزير الخارجية البريطانى جيمس كليفرلى عن شكر بلاده لمصر على المساعدة التى قدمتها فى إجلاء رعايا المملكة المتحدة من السودان

وجهت السفارة الألمانية بالقاهرة الشكر لمصر للمساعدة فى إجلاء رعاياها من السودان وإيصالهم إلى بر الأمان

قدمت وزارة الخارجية الفلسطينية الشكر لمصر لتسهيلها وصول 200 فلسطينى إلى معبر رفح قادمين من السودان

وجَّه الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى والشعب المصرى على استقبالهم للشعب السودانى فى محنته