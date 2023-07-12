«المسلماني»: لقاء السيسي و«بوريل» دلالة على قوة العلاقات بين مصر وأوروبا

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن علاقات مصر بأوروبا متميزة وتاريخية، والاتحاد الأوروبى أكبر شريك تجاري لمصر.

التغيرات المناخية

وأضاف «المسلماني»، فى برنامج «الطبعة الأولى»، المذاع عبر قناة «الحياة»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، في دلالة على قوة العلاقات المصرية الأوروبية، ودار حديث بينهما حول التحديات التي تواجهها مصر وأفريقيا، لاسيما فيما يتعلق بالتغيرات المناخية التي أثّرت على الغذاء والطاقة والتمويل الدولي.

وأشار «المسلماني» إلى أن الرئيس السيسي تحدث مع بوريل عن القضية الفلسطينية، وأهمية إعادة الحقوق الفلسطينية وفقا للقانون الدولى، كما تناول الأزمة السودانية، وتم التأكيد على اللجوء إلى الحل السياسي لنبذ العنف وإنهاء الصراع، كما تحدث بوريل عن العلاقات المتميزة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

مصر شريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي

وقال «بوريل»، إن مصر لها ثقل سياسي كبير في المنطقة، وأنها شريك استراتيجي مهم للاتحاد الأوروبي، وأن دور مصر في أفريقيا أساسي، وتبذل جهودا كبيرة لحل الأزمة الروسية الأوكرانية.