الأهلي يحدد موعد الإعلان عن ضم إمام عاشور.. مصدر يكشف التفاصيل

كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، عن موعد إعلان النادي عن التعاقد مع إمام عاشور، لاعب وسط فريق ميتلاند الدنماركي، الذي اقترب بقوة من ارتداء القميص الأحمر في الموسم الجديد، حال انتهاء المفاوضات بنجاح.

الأهلي يعلن عن صفقة إمام عاشور بعد القمة حال اتمام التعاقد

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، إن الأهلي حال إتمام التعاقد مع إمام عاشور قد لا يُعلن عن الصفقة بشكل مباشر، نظرا للعديد من الأمور التي تُحيط بالصفقة خلال الفترة الحالية، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد: «لو نجحت إدارة الأهلي في التعاقد مع إمام عاشور، خلال الساعات الجارية، لن يجرى الإعلان قبل مباراة القمة أمام الزمالك يوم الخميس المقبل».

وشدد المصدر على أن إدارة الأهلي لن تعلن عن الصفقة حال اتمامها بشكل رسمي، قبل مباراة الخميس المقبل، خشية من حدوث أي اشتباكات بين الفريقين في المدرجات، أو هتاف الجمهور عليه، وسيكون الإعلان عن الصفقة عقب مباراة القمة في الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ويواجه الأهلي نظيره فريق الزمالك، في تمام الثامنة والنصف مساء الخميس المقبل، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الحادي والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويتربع الأهلي على صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 75 نقطة، ويقترب بقوة من استعادة الدوري الممتاز الغائب عن القلعة الحمراء في آخر نسختين لصالح الغريم التقليدي الزمالك.