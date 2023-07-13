بالأسماء.. غياب 18 لاعبا عن الأهلي والزمالك في قمة الدوري الليلة.. عاجل

تشهد مباراة القمة 126، غيابات من الأهلي والزمالك، في اللقاء المؤجل من الجولة 31 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي من المقرر أن تجمع الفريقين في الثامنة والنصف مساء غد الخميس، على استاد القاهرة الدولي.

تفاصيل غيابات الأهلي والزمالك في مباراة القمة 126 بالدوري المصري

وتشهد غيابات الأهلي والزمالك عن مباراة القمة عددا من المفاجآت، وجاءت كالتالي:

غيابات الأهليعمرو السولية، ومحمود متولي للإصابة، والحارسان حمزة علاء، ومصطفى مخلوف، وأيمن أشرف، وشادي حسين، ورأفت خليل، لأسباب فنية.

غيابات الزمالك

ويغيب عن الزمالك 11 لاعبا في مباراة القمة 126، كالتالي:

تغيب محمود حمدي الونش للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، ومصطفى شلبي للإصابة بكسر في مشط القدم، ومحمد عبد الشافي للإصابة برشح في الركبة، ونبيل عماد دونجا لاستكمال برنامج التأهيل، إضافة إلى غياب محمد نديم والثنائي سامسون أكينيولا ومحمود شبانة، وأحمد بلحاج وعبد الله جمعة لأسباب فنية.

وقرر المدير الفني لفريق الزمالك استبعاد الثنائي يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر، بسبب التوقيع مع نادي بيراميدز.

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