عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك.. «غياب 7 لاعبين وظهور نجم الوسط»

كشف مصدر بالنادي الأهلي، عن أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، استقر على قائمة الفريق لمواجهة الزمالك، في مباراة القمة 126، المقرر لها الثامنة والنصف مساء غد، على استاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة 31 لبطولة الدوري المصري.

وشهدت القائمة تواجد المالي أليو ديانج لاعب خط الوسط، استعدادا لمباراة الزمالك في انتظار حل أزمة الإيقاف الخاصة به والتأكد من قانونية مشاركته في القمة.

وضمت قائمة الأهلي حسب المصدر، كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول، خالد عبد الفتاح، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، أحمد قندوسي، محمد مجدي أفشة، أحمد عبد القادر، بيرسي تاو، حسين الشحات، محمد الضاوي كريستو، طاهر محمد طاهر، أحمد نبيل كوكا، محمد فخري.

خط الهجوم: محمد شريف، محمود عبدالمنعم كهربا.

وشهدت القائمة استبعاد كل من:

عمرو السولية، ومحمود متولي للإصابة، والحارسين حمزة علاء، ومصطفى مخلوف، وأيمن أشرف، وشادي حسين، ورأفت خليل، لأسباب فنية.