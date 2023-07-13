عاجل.. نجم الأهلي السابق يؤكد توقيع مصطفى فتحي للأهلي

كشف محمد فاروق، نجم الأهلي السابق، عن توقيع مصطفى فتحي لاعب نادي بيراميدز، والمعار من نادي التعاون السعودي، للقلعة الحمراء خلال الصيف الجاري.

وكتب فاروق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «مصطفى فتحي أهلاوي، اللاعب وقَّع على عقود انضمامه إلى النادي الأهلي منذ دقائق».

وارتبط مصطفى فتحي بالانتقال إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة في ظل رغبة ناديه التعاون في بيعه.

رئيس التعاون يكشف مفاوضات الأهلي لشراء مصطفى فتحي

وكان رئيس نادي التعاون السعودي، قد كشف في وقت سابق عن مفاوضات الأهلي معهم؛ من أجل الحصول على خدمات مصطفى فتحي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويلعب مصطفى فتحي، معارًا إلى نادي بيراميدز منذ بداية الموسم الجاري، قادمًا من نادي التعاون السعودي.

وكان مصطفى فتحي، قد انتقل إلى نادي التعاون السعودي، في منتصف الموسم الماضي، من نادي الزمالك، قبل أن ينضم إلى بيراميدز على سبيل الإعارة.

وحتى الآن، لم يُحسم مصير مصطفى فتحي، من العروض التي تلقاها، سواء من بيراميدز أو النادي الأهلي.