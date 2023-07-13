«القاهرة الإخبارية» تكشف تفاصيل زيارة أبومازن لـ«جنين» لأول مرة منذ 11 عاما

كشفت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الل،ه تفاصيل زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن لمخيم جنين، مشيرة إلى أن الزيارة تمثل الكثير للفلسطينيين وخاصة سكان المخيم بعد تعرضه لعدوان قوات الاحتلال.

الرئيس الفلسطيني في جنين لأول مرة منذ 11 عاما

وأوضحت خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبوزيد في برنامج «هذا المساء» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية» أن قوات الأمن الوقائي وقوات الأمن الفلسطينية منعت هجوم قوات الاحتلال على جنين أثناء زيارة الرئيس أبومازن.

وأشارت إلى أن الرئيس الفلسطيني يزور جنين وبيت لحم خلال الأعياد مؤكدة أن أبومازن تحدث عن مخيم جنين ووصفه بأيقونة النضال والجهاد والتحدي مشددًا على أن القدس هي العاصمة الأبدية لفلسطين وأن الفلسطينيين سيظلون صامدين في بلادهم.

إعادة بناء المخيم والمدينة

ولفتت إلى أن الرئيس الفلسطيني وعد بقطع اليد التي تعبث بوحدة الشعب الفلسطيني وأمنه وأنه سيعيد بناء المخيم والمدينة ليكون أفضل مما كان عليه في السابق، مؤكدة أنه تلقى تقريرًا بحالة المخيم والمنازل التي تعرضت للدمار الكلي والجزئي.