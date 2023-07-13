لجان الثانوية العامة تستقبل ورق أسئلة امتحانات الأحياء والجبر والفلسفة

استلمت لجان امتحانات الثانوية العامة 2023، منذ قليل، صناديق أسئلة والبابل شيت وكتيبات المفاهيم لامتحان مادة الأحياء للشعبة العلمية علوم والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمي رياضة الذي يؤديه طلاب الصف الثالث الثانوي اليوم الخميس 13 يوليو، وذلك في آخر يوم في امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة في العام الدراسي الحالي 2023/2024، وفقا للجداول الرسمية المعتمدة من وزير التعليم.

أسئلة امتحانات الثانوية العامة

ووجهت وزارة التربية والتعليم، بتوزيع أوراق البابل شيت وأوراق إجابة الأسئلة المقالية علي الطلاب قبل بدء الامتحان بـ10 دقائق، لكتابة البيانات الخاصة بالطلاب وتظليل أرقام الجلوس، فضلا عن فتح اللجان الامتحانية في الساعة الثامنة وربع صباحا للانتهاء من إجراءات التفتيش مبكرا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الغرفة المركزية بوزارة التعليم، تتابع منذ صباح اليوم وصول ورق الأسئلة والبابل شيت وكتيبات المفاهيم، إلي اللجان الامتحانية في موعدها المحدد، مؤكدة على تسليم كتيبات المفاهيم للطلاب بداية الامتحان والتنبيه عليهم بعدم الكتابة أو الشطب أو إتلافه لاستخدامه في امتحانات الثانوية السنوات المقبلة.