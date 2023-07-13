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عاصفة شمسية «عنيفة» تهدد الأرض.. هل نشهد نهاية العصر الرقمي؟

كتب:

أحمد عادل موسى
09:30 ص | الخميس 13 يوليو 2023
عاصفة شمسية - تعبيرية

عاصفة شمسية - تعبيرية

كشف تقرير لصحيفة «ديلي ستار» البريطانية، إلى احتمالية تعرض كوكب الأرض لعاصفة شمسية «عنيفة»، ما قد يؤدي إلى نهاية العالم الرقمي أو حتى انقطاع الإنترنت عن كوكبنا، بحسب ما ذكرته صحيفة «ديلي ستار» البريطانية.

الدورة الشمسية تسارعت بشكل كبير

وذكر العلماء المشار إليهم في التقارير، أنّ انقطاع الإنترنت عن الكرة الأرضية لن يحدث غدًا لكن بعد فترة، أي بعد أن تصل الدورة الشمسية إلى ذروتها عام 2025.

ووفقًا للمقال الذي نشرته الصحيفة، يبدو أنّ الدورة الشمسية تسارعت بشكل كبير، حيث سُجل عدد أكبر من البقع الشمسية والانفجارات الشمسية بما يتجاوز التوقعات السابقة.  

نهاية الإنترنت

وبعد اندلاع العواصف الشمسية القوية، قد تتسبب في انهيار أو انفصال أنظمة الطاقة كليا، ويمكن أيضا أن تتسبب هذه العواقب في دمار خطير على الأرض، وعلى وجه الخصوص قد تؤدي إلى نهاية عصر الإنترنت كما نعرفه.  

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بقلم أحمد عادل موسى