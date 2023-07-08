كوكب الأرض يسجل أسبوعا قياسيا من ارتفاع الحرارة.. الأكثر سخونة منذ 120 ألف عام

سُجلت درجة حرارة الأرض المتوسطة رقمًا قياسيًا جديدًا يوم الخميس، للمرة الثالثة خلال أسبوع، وتمّ تصنيفها على أنَّها الأكثر سخونة على الإطلاق، بحسب ما ذكرته وكالة «أسوشيتد برس».

من المتوقع أن يكون هذا الأسبوع الأكثر سخونة منذ 120 ألف عام

وبحسب ما نقتله «أسوشيتد برس»، عن أحد العلماء البارزين قوله إنَّه من الممكن أن يكون هذا الأسبوع الأكثر سخونة منذ 120 ألف عام.

وتنطوي هذه المعطيات على بعض المحاذير العلمية، حيث إن درجة الحرارة المسجلة هذا الأسبوع والتي بلغت 17.23 درجة مئوية، تمثل متوسط درجات الحرارة في جميع أنحاء العالم.

ويرى العلماء أنَّ إعلان درجات الحرارة القياسية هو أحد أعراض المشكلة فقط، وأن هذه الأرقام ليست مهمة بقدر أهمية سببها، وهو زيادة الاحتباس الحراري.

وفيما يتعلق بالأرقام القياسية لدرجات الحرارة، قال عالم المناخ فريدريك أوتو من «إمبريال كوليدج» في لندن في رسالة بالبريد الإلكتروني لوكالة الأنباء: «تلفت السجلات الانتباه، ولكن يتوجب علينا التأكد من ربطها بالأمور المهمة فعلاً».

وأضاف عالم المناخ «لا أعتقد أنه من الأهمية بمكان أن تكون الأرقام رسمية أو غير رسمية، الأمر المهم هو أن هذه الأرقام خطيرة وأنها لن تُسجل لولا التغيرات المناخية».

تجاوز متوسط درجات الحرارة في العالم

وتجاوز متوسط درجات الحرارة في العالم 17.18 درجة مئوية يوم الخميس، متخطيًا العلامة التي تم تحديدها يوم الثلاثاء، وتعادلت مع الرقم الذي تم تسجيله يوم الأربعاء، وفقًا للبيانات التي تم جمعها بواسطة مؤشر تحليل المناخ التابع لجامعة ماين، والذي يستخدم بيانات الأقمار الصناعية ومحاكاة الكمبيوتر لقياس حرارة العالم.

ومنذ 44 عامًا، لم تتجاوز درجة الحرارة المتوسطة البالغة 17 درجة مئوية في جميع السجلات، في حين وصل متوسط الحرارة في الأسبوع الذي انتهى يوم الخميس إلى الحد الأقصى الذي قدره 17.23 درجة مئوية.

ووصف يوهان روكستروم، مدير معهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ في ألمانيا، العلامة البالغة 17 درجة بأنها استثناء مما يشير إلى أن العالم أصبح أكثر سخونة من متوسط درجات الحرارة خلال الـ 12 ألف عام الماضية.

روكستروم: الارتفاعات الشديدة من الممكن أن تترجم إلى ظواهر أكثر خطورة

وأضاف «روكستروم» في حديثه لوكالة «أسوشيتد برس» أن هذه الارتفاعات الشديدة من المرجح أن تترجم إلى ظواهر أكثر خطورة مثل الفيضانات والجفاف والموجات الحارة والعواصف.

وعلّق عالم المناخ بجامعة بنسلفانيا، مايكل مان، على الأحوال الجوية الحالية بالقول: «لا شك في أن الأيام الأخيرة والأسبوع الماضي كانت الأكثر دفئًا على مستوى العالم منذ 120 ألف عام».

وأضاف العالم المناخي زيكي هاوسفاثير من مؤسسة «ستريب» ومجموعة مراقبة درجة حرارة الأرض بيركيلي للتكنولوجيا، قائلاً: «لن يكون من المستغرب إذا كان هذا الطقس هو الأكثر دفئًا منذ 120 ألف عام». وأشار إلى أن القياسات الطويلة المدى ليست دائمًا دقيقة.

ويشمل متوسط حرارة هذا الأسبوع المناطق التي تشهد حرارة شديدة على الأقل مثل جينجشينج في الصين التي وصلت فيها درجة الحرارة إلى 43.3 درجة مئوية، فضلاً عن المناطق القطبية الجنوبية التي سجلت هذا الأسبوع درجات حرارة تعد 4.5 درجة مئوية أعلى من المعدل الطبيعي.

أسوأ انخفاض ليلي على الإطلاق في أفريقيا

وسجلت درجات الحرارة ارتفاعًا شديدًا يوم الخميس في ولاية أدرار بالجزائر، حيث لم تنخفض أبدًا عن 39.6 درجة مئوية، حتى في الليل عندما يفترض أن تنخفض، ووفقًا لمؤرخ الطقس وعالم المناخ، ماكسيميليانو هيريرا، كان هذا هو أسوأ انخفاض ليلي على الإطلاق في أفريقيا.

وشهدت درجات الحرارة ارتفاعًا في جميع أنحاء أوروبا هذا الأسبوع أيضًا، وتتوقع وكالة الأرصاد الألمانية تسجيل درجة حرارة تصل إلى 37 درجة مئوية غداً، وقد أصدرت وزارة الصحة تحذيرًا بشأن ذلك.