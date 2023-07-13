أزمة تضرب الأهلي قبل ساعات من مواجهة الزمالك في القمة

تلوح في الأفق بوادر أزمة كبيرة داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قبل ساعات من مباراة الفريق ضد الزمالك، والتي تنطلق في الثامنة والنصف مساء اليوم، في المباراة المؤجلة بين الفريقين، من الجولة الحادية والثلاثين لبطولة الدوري الممتاز، والتي تقام على ستاد القاهرة، وذلك على مستوى وسط الملعب، بعد وفاة والد مروان عطية.

الأزمات تضرب وسط الأهلي قبل ساعات من القمة

ويواجه السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، صدمة قوية قبل ساعات من القمة أمام الزمالك، بسبب الأزمات التي ضربت لاعبي الوسط في الأيام الأخيرة، وتحديدًا الثلاثي عمرو السولية والمالي أليو ديانج ومروان عطية.

ويعاني عمرو السولية من إصابة على مستوى العضلة الخلفية، وغاب عن مباريات المارد الأحمر في الفترة الأخيرة، وتم استبعاده من قائمة الفريق للمباراة.

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