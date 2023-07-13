رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

أزمة تضرب الأهلي قبل ساعات من مواجهة الزمالك في القمة

كتب:

هانى حسن
10:02 ص | الخميس 13 يوليو 2023
النادي الأهلي

النادي الأهلي

تلوح في الأفق بوادر أزمة كبيرة داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قبل ساعات من مباراة الفريق ضد الزمالك، والتي تنطلق في الثامنة والنصف مساء اليوم، في المباراة المؤجلة بين الفريقين، من الجولة الحادية والثلاثين لبطولة الدوري الممتاز، والتي تقام على ستاد القاهرة، وذلك على مستوى وسط الملعب، بعد وفاة والد مروان عطية.

الأزمات تضرب وسط الأهلي قبل ساعات من القمة

ويواجه السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، صدمة قوية قبل ساعات من القمة أمام الزمالك، بسبب الأزمات التي ضربت لاعبي الوسط في الأيام الأخيرة، وتحديدًا الثلاثي عمرو السولية والمالي أليو ديانج ومروان عطية.

ويعاني عمرو السولية من إصابة على مستوى العضلة الخلفية، وغاب عن مباريات المارد الأحمر في الفترة الأخيرة، وتم استبعاده من قائمة الفريق للمباراة.

ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

اقرأ المزيد:

وفاة والد مروان عطية قبل ساعات من القمة بين الأهلي والزمالك

الأهلي يحدد موعد الإعلان عن ضم إمام عاشور.. مصدر يكشف التفاصيل

عاجل.. نجم الأهلي السابق يؤكد توقيع مصطفى فتحي للأهلي

عاجل.. لجنة الحكام تعلن طاقم تحكيم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
بقلم هانى حسن