وفاة والد مروان عطية قبل ساعات من القمة بين الأهلي والزمالك

توفى صباح اليوم، والد مروان عطية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قبل ساعات من مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والتي تقام في الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الممتاز.

ويستضيف الأهلي، في الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس، غريمه التقليدي الزمالك، في القمة 126، وذلك ضمن المباراة المؤجلة من الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الممتاز، والتي تقام على ستاد القاهرة الدولي، تحت قيادة تحكيمية لمحمود البنا.

ويسعى فريق الأهلي للفوز بالبطولة الخاصة أمام الزمالك والوصول للنقطة رقم 78 خاصة أن الفوز في المباريات الأربعة المتبقية له يصل، برصيد الفريق للنقطة التسعين.

جدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 59 نقطة، ويسعى للفوز على الأهلي في القمة الخاصة، لإسعاد جماهيره في ختام الموسم.