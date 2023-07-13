«الإفتاء» توضح حكم التعصب الكروي قبل لقاء الأهلي والزمالك: «خُلق شيطاني»

ينتظر عشاق كرة القدم في مصر والوطن العربي مباراة القمة رقم 126 بين الأهلي والزمالك، في اللقاء المؤجل من الجولة 31 لمسابقة الدوري الممتاز، اليوم في الساعة 8.30 مساءً، على استاد القاهرة.

ودائما تتسم مبارايات الأهلي والزمالك بالتنافسية الشديدة، والحماس الذي يصل في كثير من الأحيان إلى التعصب بين جمهور الفريقين من المتعصبين، ذلك الأمر الذي نهى عنه الشرع، وتحدث بشأن حكمه الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية.

الأهلى والزمالك في القمة 126

وقال الدكتور شوقي علام، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، إن الإسلام حثّ على ممارسة الرياضة وبناء الجسد، مستشهدا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان»: «عَلِّمُوا أَبْنَاءَكُمُ السِّبَاحَةَ وَالرَّمْيَ»، مضيفًا أن ممارسة الرياضة تهذب الأخلاق وتدعو إلى التسامح وعدم العصبية، وهو ما حث عليه الإسلام من حسن الخلق وعدم التعصب، وجعل الفيصل بين الناس والشعوب الأخلاق والتقوى، يقول تعالى: (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ)، وهو ما بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: «لا فرق بين عربي ولا أعجمي، ولا أبيض ولا أسود إلا بالتقوى».

حكم التعصب الكروي

وأكد مفتي الجمهورية أن التعصب الذي يقع من بعض مشجعي الفرق الرياضية أمر مذموم دينيا ومجتمعيا؛ كونه يؤدي إلى إثارة الفرقة والبغضاء بين الناس، ويحيد بالرياضة عن أهدافها السامية من المنافسة الشريفة والتقارب وإسعاد الناس، مشيرًا إلى أن التعصب خلق شيطاني بغيض حذرنا منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إنَّ الشَّيْطانَ قدْ أيِسَ أن يَعْبُدَهُ المُصَلُّونَ في جَزِيرَةِ العَرَبِ، ولَكِنْ في التَّحْرِيشِ بيْنَهُمْ».

وحذر المفتي لاعبي الفرق الرياضية ومشجعيها من الوقوع في فتنة التعصب الأعمى الذي يؤدي إلى الاحتقان؛ ما يتسبب في أعمال شغب قد يستغلها البعض في تهديد أمن وسلامة الوطن عن طريق توظيف حماسة بعض الجماهير وتعصبهم، مطالبا الجماهير بجعل الرياضة مجالًا وفرصة لنشر القيم والاعتدال والأخلاق الحسنة في المجتمع.