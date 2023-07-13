تحذير عاجل من «الأرصاد» لجماهير الأهلي والزمالك في لقاء القمة

قدم الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، نصائح لمشجعي الناديين الأهلي والزمالك، الذين سيحضرون المباراة لتشجيع الفريقين، محذرًا من ارتفاع نسبة الرطوبة وضرورة البقاء في أماكن جيدة التهوية مع المحافظة على شرب الماء والسوائل.

وأوضح القياتي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامج «مانشيت» المذاع عبر فضائية «cbc»، أن الماء مهم جدًا، مشيرًا إلى أن الأجواء تعتدل خلال ساعات الليل التي ستقام المباراة خلالها، مع بعض نسمات الرياح التي تحدث خلال ساعات الليل.

مباراة القمة ضمن منافسات الدوري بعد حسم الأهلي للبطولة

وتُقام مباراة القمة بين فريقي النادي الأهلي ونادي الزمالك، ضمن منافسات الدوري المصري لكرة القدم، وذلك بعد أن حقق الأهلي لقب بطولة الدوري بعد غياب عامين، ولديه رصيد 75 نقطة من 29 مباراة فاز خلال 23 مباراة وتعادل في 6 مباريات فقط ولم يتلقَ أي هزيمة حتى الآن، بينما يحتل الزمالك حامل اللقب السابق، المركز الرابع، برصيد 56 نقطة من 31 مباراة خسر في 7 مباريات وتعادل في 8 وفاز في 16 مباراة.

ويمكن مشاهدة اللقاء الرياضي بين الأهلي والزمالك عبر قناتي أون تايم سبورت 1، وأون تايم سبورت 2.